E-Güven'den doğa dostu yeni nesil imza platformu
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E-Güven'den doğa dostu yeni nesil imza platformu

E-Güven'den doğa dostu yeni nesil imza platformu
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Güven, hizmete sunduğu LetSign ile doğaya dost ve sürdürülebilir iş modelleri tasarlayarak profesyonel iş hayatı, toplum ve dünya için katkı sağlıyor.

E-Güven, hizmete sunduğu LetSign ile doğaya dost ve sürdürülebilir iş modelleri tasarlayarak profesyonel iş hayatı, toplum ve dünya için katkı sağlıyor.

E-Güven açıklamasına göre, bir insanın yıllık ortalama oksijen ihtiyacını karşılamak için 8 ağaç gerekiyor. Düşük kağıt kullanımı ve çevre dostu çözümler, ülkeler için gelişmişlik, şirketler içinse önemli bir modernleşme simgesi olarak görülüyor.

E-Güven, hizmete sunduğu LetSign ile doğaya dost ve sürdürülebilir iş modelleri tasarlayarak profesyonel iş hayatı, toplum ve dünya için katkı sağlamaya devam ediyor.

İş dünyasında ve bireysel hayatta e-imza, e-dönüşüm konularında farkındalığı artıran E-Güven, zaman, iş gücü ve nakitte önemli ölçüde tasarruf elde edilmesini sağlıyor. Doğaya duyarlı teknolojileriyle dikkati çeken firma, e-imza hizmetleri ile kağıt ortamındaki iş süreçlerini dijital ortama aktararak çevre konusunda da duyarlı adımlar atıyor. E-Güven'in doğa dostu platformu LetSign ile gerçekleştirilen her imzalama veya onay talebi çevre yararına kullanılıyor.

Her 200 e-imza ve onaya bir ağaç

İş ve işlemleri dijitale taşıyan, kullanıcısına tasarruf imkanı sunan LetSign, çevreye değer katan bir platform olarak görülüyor.

Panelinde kullanıcılarının takip edebileceği ağaçlandırma alanı bulunan LetSign, her kullanıcıya ya da kuruma ait 200 adet e-imza ve onay talebi gerçekleştirildiğinde kullanıcısı ya da kurum adına bir ağaç dikilmesini sağlıyor. Böylelikle doğa için sürdürülebilirlik kavramının destekçisi olan birey ve kurumlar için önemli bir değer oluşturuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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