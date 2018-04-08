E-Güven Blockchain Konusunda Ne Gibi Çalışmalar Yürütüyor?

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, E-GÜVEN'in blockchain konusunda yürüttüğü çalışmaları Wise TV'ye anlattı.

Orhun, şunları dile getirdi: "Biz nihayetinde E-GÜVEN olarak elektronik imza hizmetleri yapan şirketlerden bir tanesiyiz. Benzer şekilde, blockchain çok yeni bir teknoloji ve biz bugün yeni geliştirdiğimiz uygulamayla beraber biraz aslında kimliksiz bir ortam dediğimiz blockchain'i elektronik imzayla entegre ederek kimlikli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Özellikle, 'müşterini tanı', 'kullanıcını tanı' anlamındaki yabancı projelerde baktığımız zaman, kişinin gerçekten blockchain ortamında da tanınabiliyor olması, ilerisi için blockchain'e çok daha hızlı adapte edilebilecek uygulamalar geliştirecek diye düşünüyorum."