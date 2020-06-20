E.G.Menemenspor, E.H. Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti
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E.G.Menemenspor, E.H. Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti

TFF. 1. Lig'in 29. hafta müsabakasında E.H. Balıkesirspor ile E.G. Menemenspor, Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldiler.

E.G.Menemenspor, E.H. Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti
20.06.2020 22:22 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:25

TFF. 1. Lig'in 29. hafta müsabakasında E.H. Balıkesirspor ile E.G. Menemenspor, Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldiler. Menemenspor deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada gelişen Menemenspor atağında Samed Ali Kaya'nın şutu kale direğinin dibinden auta çıktı.

24. dakikada Balıkesirspor, korner atışını Berat Aydoğdu ile kullandı. Ceza sahası içine gönderilen topa Mrsic sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

32. dakikada gelişen Menemenpor atağında ceza sahası içine ortalanan topa Mehmet Boztepe röveşata bir vuruş yaptı. Bu pozisyonda kaleci Atilla Özmen, topu çizgi üzerinde tutmayı başardı.

38. dakikada Menemenspor'un kazandığı serbest atışı Taşkın Çalış kullandı. Taşkın'ın sert şutu kale direğine çarparak auta gitti.

44. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Otoo'un ceza sahası içine gönderdiği topta Aly Malle şutunu çekti, defansa çarpan top kaleci Selmani'de kaldı.

49. dakikada gelişen Menemenspor atağında Mustafa Çeçenoğlu ceza sahası içinde Mehmet Boztepe'ye pasını gönderdi. Bu futbolcunun müsait pozisyonda şutunda kaleci Atilla gole izin vermedi.

60. dakikada gelişen Menemenspor atağında Mehmet Boztepe'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Samed Ali Kaya kafayla vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

70. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Anıl'ın pası ile ceza sahasına giren Celal Emir Dede'nin şutu yandan auta çıktı.

76. dakikada Menemenspor atağında Mehmet Boztepe'nin ortasına Rıdvan Koçak kafayla vurdu. Kaleci Atilla'nın bu pozisyonda müdahalesi yeterli olmadı ve konuk ekip öne geçti. 0-1

Stat: Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Soner Maraş xx, Hakan Karabalçık xx

E.H. Balıkesirspor: Atilla Özmen xxx, Cenk Güvenç xx, Sezer Özmen xx, Batuhan İşçiler xx, Berat Aydoğdu xx (Francis Ezeh dk. 83 ?), Serdar Güncü xx (Emirhan Çakır dk. 89 ?), Antonio Mrsic xx, Foxi Ketheovama xx (Celal Emir Dede dk. 67 x), Aly Malle xx, Mahatma Otoo xx, Anıl Taşdemir xx (Abdülkadir Kayalı dk. 83 ?)

Yedekler: Yiğithan Kır, Nemanja Andusic, Enes Karabulut, Okan Kaplan, Kağan Kayalı, Görkem Fidan

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

E.G. Menemenspor: Selmani xxx, Yusuf Talum xxx (Ercan Coşkun dk. 83 ?), David Domgjonas xxx, Ali Keten xxx, Sikuru Olatunbosun xxx, Harun Kavaklıdere xx (Rıdvan Koçak dk. 73 xxx), Murat Erdemir xx, Taşkın Çalış xxx, Mustafa Çeçenoğlu xxx, Mehmet Boztepe xxx (Murat Elkatmış dk. 89 ?), Samed Ali Kaya xx (İbrahim Rasheed dk. 89 ?)

Yedekler: Amir Güren,, Selim Aydemir,, Selim Aydemir, Furkan Bayır

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Gol: Rıdvan Koçak (dk. 76) (Menemenspor)

Sarı kartlar: David Domgjonas, Selmani, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış (Menemenspor), Cenk Güvenç, Berat Aydoğdu, Antonia Mrsic (Balıkesirspor)

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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