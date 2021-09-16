E.Frankfurt - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi E. Frankfurt - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu ilk grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe bugün E.Frankfurt ile oynuyor. Peki, E.Frankfurt - Fenerbahçe maçı bitti mi, kaç kaç bitti? E.Frankfurt - Fenerbahçe maçta golleri kim attı? E.Frankfurt - Fenerbahçe maç skoru kaç kaç? E.Frankfurt - Fenerbahçe maç nerede oynanıyor? E.Frankfurt - Fenerbahçe maçın hakemi kim? E.Frankfurt - Fenerbahçe maç hangi kanalda? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

E. FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

E.Frankfurt - Fenerbahçe maçı 16 Eylül Perşembe saat 22:00 'da başladı.

E. FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

E.Frankfurt - Fenerbahçe maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz.

E. FRANKFURT - FENERBAHÇEMAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

E.Frankfurt - Fenerbahçe maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam etmektedir.

E. FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü mevcut. Maç şuanda 1-1 oldu. Maçta atılan goller şu şekilde:

Fenerbahçe'nin golleri:

10. dakika : Mesut Özil

E. Frankfurt'un golleri:

41. dakika : Sam Lammers

Maçta şuan 1-1 eşitlik var.

İLK YARI SONUCU : 1-1

E. FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Frankfurt'da, Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak.

E. FRANKFURT - FENERBAHÇE HAKEMİ KİM?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Frankfurt Stadion'da oynanan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacak. VAR hakemi olarak Massimiliano Irrati, AVAR'a Marco Di Bello atandı.

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