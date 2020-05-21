E-fidan projesiyle 3 günde 15 bin fidan bağışı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

E-fidan projesiyle 3 günde 15 bin fidan bağışı yapıldı

Yanan ormanların yeniden ağaçlanması için Kuzey Kıbrıs Turkcell harekete geçti.

E-fidan projesiyle 3 günde 15 bin fidan bağışı yapıldı
21.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:59

Yanan ormanların yeniden ağaçlanması için Kuzey Kıbrıs Turkcell harekete geçti. Fidan bağışını desteklemek amacıyla kampanya açıklayan Kuzey Kıbrıs Turkcell'in e-fidan projesi ile 3 gün içerisinde 15 binin üzerinde fidan bağışı yapıldı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi iş birliğinde hayata geçirilen e-fidan projesi ile yeni bir kampanya duyuran Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir, "Fidan bağışıyla geleceğimize sahip çıkarak ülkemizin yeşil kalmasına öncülük etmek istedik" dedi. Küçüközdemir, ülkemizde son haftada gerçekleşen üzücü yangınlarda yanan 11 bin dönümlük alanın ardından kktcfidan.com sayfası üzerinden elektronik ortamda çok sayıda bağış gerçekleştirildiğini aktardı.

Gerçekleşen fidan bağışı ile 3 gün gibi kısa bir süre içerisinde 15 binin üzerinde fidan bağışı yapıldığını aktaran Küçüközdemir, "Bu rakamla çok güzel bir sayıya ulaşıldı, inanıyoruz ki bu sayı katlanarak artacaktır" dedi.

HEDEFİMİZ BAĞIŞLARIN 10 BİNLERE ULAŞMASI

Murat Küçüközdemir, bugüne kadar ülkeye 70 binin üzerinde fidan dikimi gerçekleştirdiklerini vurguladığı açıklamasına şöyle devam etti:

"Yanan her bir ağacımız içimizi acıtıyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen yangından ötürü de büyük üzüntü duyduk. Ülkemiz ve doğamız için, ülkemizin yeşil kalması için her zaman fidan dikimine öncülük ettik. Çevre başlığında dijital dönüşüm öncülüğümüzle tasarladığımız online fidan bağışı sitemizle de vatandaşlarımıza alternatif bir platform oluşturduk. Yanan ormanlarımızın yeniden yeşillenmesi ve e-fidan platformu üzerinden bağış yapılması için, hem toplumsal fayda sağlamak hem de halkımızı teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya geliştirdik. Hedefimiz el birliğiyle fidan bağışında 10 binlere ulaşmak. Yangından sonraki birkaç gün içerisinde de gördük ki bağış sayımız katlanarak artmıştır. Bu oldukça sevindiricidir. Eminim ki bu sayı gün geçtikçe daha da artacaktır. Halkımız oldukça hassas ve duyarlıdır."

5 FİDAN BAĞIŞLAYAN 5GB İNTERNET KAZANIYOR

Kampanya ile ilgili Kuzey Kıbrıs Turkcell'den verilen detaylı bilgi ise şu ifadelerle aktarıldı:

"kktfidan.com sitesi üzerinden Kıuzey Kıbrıs Turkcell bireysel faturalı hat kullanan müşteriler, kampanyaya bağış yapabilmektedir. Kampanya kapsamında 5 ve üzeri fidan bağışı yapan Kuzey Kıbrıs Turkcell'lilerin hatlarına anında 5GB internet otomatik olarak yüklenecektir. E-fidan projesi ile birlikte dileyen kişi Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Dünya Kadınlar Günü, yeni doğan bebek için tebrik, vefat, evlilik yıl dönümü gibi özel günler için 5 TL karşılığında ister Kuzey Kıbrıs Turkcell faturası üzerinden, isterse hesap numarasına havale ile fidan bağışını gerçekleştirebilmektedir. Bağışlanan fidan karşılığında bağış sertifikası da belirtilen e-mail adresine dijital olarak gönderilmektedir. Fidanlar için ödenen tutarın tümü Orman Dairesi'ne aktarılmakta, yanan ormanların yeniden yeşillenmesi için Orman Dairesi tarafından fidan dikimi yapılmaktadır."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Öğrenciler biberonla besledikleri yavru kedileri başı kesilmiş halde buldu
Öğrenciler biberonla besledikleri yavru kedileri başı kesilmiş halde buldu
Salgının 'sıfır noktası' olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
Salgının "sıfır noktası" olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı
İki kişi Taksim'de kendilerini 'polis' diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
İki kişi Taksim'de kendilerini "polis" diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti
Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
Narkotik köpeğini hesaba katmadılar! Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Tersanedeki işçinin hayatını kaybettiği anlar kameraya yansıdı
Tersanedeki işçinin hayatını kaybettiği anlar kameraya yansıdı
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Neva Sinan Özen Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Can Bartu Metin Oktay Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Adana Kadın Twitter
Şu an buradasınız: E-fidan projesiyle 3 günde 15 bin fidan bağışı yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 16:59:58. #1.14#
title