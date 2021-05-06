E-Faturaya geçiş zorunluluğunun süresi yaklaşıyor
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E-Faturaya geçiş zorunluluğunun süresi yaklaşıyor

E-Faturaya geçiş zorunluluğunun süresi yaklaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Faturaya geçiş zorunluluğu süresinin yaklaştığını belirterek, uyarıda bulundu.

Faturaya geçiş zorunluluğu süresinin yaklaştığını belirterek, uyarıda bulundu.

Bilsoft Yazılım Satış Müdürü Feyza Akdemir, KOBİ'lere yönelik toplantısında E-Fatura entegrasyonunda yeni güncellemeler hakkında bilgiler verirken, aynı zamanda yaklaşan zorunlu e-faturaya geçiş tarihinin 2023'te olduğunu hatırlattı. Söyleşide, E-fatura avantajlarına da değinen Akdemir, "E-Fatura uygulaması ile artık mükellefler daha hızlı, daha güvenilir ve düşük maliyetle işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bu pandemi sürecinde, E-Fatura ile temasın en aza indirildiğinden ve faturaların düzenli şekilde depolanmasının finansal açıdan olumlu etkileri olmasının yanında sağlıklı ve güvenli bir etkileşimi de oluyor" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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