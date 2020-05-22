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- e-EURO 2020 sanal turnuvası öncesinde milli futbolculardan, e-millilere destek

- e-EURO 2020 sanal turnuvası öncesinde milli futbolculardan, e-millilere destek UEFA tarafından düzenlenen ve Türkiye e-Milli Takımı'nın da mücadele edeceği e-EURO 2020 sanal futbol turnuvası yarın başlayacak.

22.05.2020 13:38 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:42

- e-EURO 2020 sanal turnuvası öncesinde milli futbolculardan, e-millilere destek

İSTANBUL - UEFA tarafından düzenlenen ve Türkiye e-Milli Takımı'nın da mücadele edeceği e-EURO 2020 sanal futbol turnuvası yarın başlayacak. Türkiye'yi Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu'nun temsil edeceği turnuva öncesinde milli futbolculardan destek geldi.

UEFA tarafından düzenlenen e-EURO 2020 yarın start alacak. Türkiye e-Milli Takımı'nın da yer alacağı turnuvada, Ay-Yıldızlıları Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu temsil edecek. 20 Nisan ve 27 Nisan tarihlerinde oynanan Play-Off turunda Kazakistan ve Litvanya'yı geride bırakarak grubunu 3. sırada tamamlayarak son 16 takım arasına katılma hakka kazanan Türkiye e-Milli Takımı'na yarın başlayacak olan turnuva öncesinde futbolculardan destek geldi. Kaan Ayhan, Oğuzhan Özyakup, Kenan Karaman ve Ozan Kabak, çektikleri videolarla, turnuva öncesinde Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu'ya başarılar diledi.

- e-EURO 2020 sanal turnuvası öncesinde milli futbolculardan, e-millilere destek

Kaynak: İHA

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