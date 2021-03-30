E-DURUŞMA SİSTEMİ HUKUK BÜROLARINI DURUŞMA SALONLARINA DÖNÜŞTÜRDÜ

DURUŞMA SİSTEMİ HUKUK BÜROLARINI DURUŞMA SALONLARINA DÖNÜŞTÜRDÜVIDEO YOKEsma MURAT - Buğra BENLİOĞLU İSTANBUL, (DHA) - AVUKATLARIN duruşmalara bulundukları yerden videokonferans yöntemi ile katılabilmesini sağlayan e-duruşma sistemi, hukuk bürolarını duruşma salonlarına dönüştürdü.

E-DURUŞMA SİSTEMİ HUKUK BÜROLARINI DURUŞMA SALONLARINA DÖNÜŞTÜRDÜ

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Esma MURAT - Buğra BENLİOĞLU İSTANBUL, (DHA) - AVUKATLARIN duruşmalara bulundukları yerden videokonferans yöntemi ile katılabilmesini sağlayan e-duruşma sistemi, hukuk bürolarını duruşma salonlarına dönüştürdü. E- duruşma sisteminden memnun olan ve hukuk bürosuna e-duruşma odaları kuran Avukat Yunus Egemenoğlu, Aslında duruşmadaki saygınlığı yaratmak için adliyedeki duruşma odalarını hukuk bürolarına taşıdık. Kısa sürede bütün meslektaşlarımın ofislerinde böyle bir bölüm oluşturacaklarını düşünüyorum dedi.

Tüm dünyada pek çok sektörün dijital dönüşümünü hızlandıran koronavirüs salgını, hukuk alanında da yeni bir döneme kapı araladı. Pandeminin beraberinde getirdiği uzaktan çalışma düzeni, hukuk bürolarının da yeniden düzenlenmesine neden oldu. E- duruşma sisteminin 15 Eylül 2020 tarihinde uygulamaya konulmasının ardından, hukuk bürolarıda e-duruşma odalarına dönüştü. E- duruşma odaları sayesinde avukatlar hem sağlıklılarını korurken, hem de zamandan tasarruf etmiş oldu. Hukuk bürosuna e- duruşma odası kuran avukatlardan biri de Yunus Egemenoğlu oldu. Avukat Egemenoğlu, e-duruşma odasını görüntüleyen Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Pandemi ile dijitalleşmenin adliye ve hukuk bürolarına taşındığını söyleyen Avukat Yunus Egemenoğlu, Pandemi ile müvekkil görüşmeleri de dijital ortama taşındı. E- duruşma ile Adalet Bakanlığı çok büyük bir adım attı. Bu şekilde adliye ve e- duruşmalar da dijitale geçti. Ancak tek eksiğimiz kaldı. O da hukuk kitaplarıyla ilgili dijital ortamın yeterince oluşturulmaması dedi.

170 BİNLİK BİR AVUKAT ORDUSUNA YÜRÜYORUZ

E-duruşmanın çok önemli ve yararlı olduğunu söyleyen Egemenoğlu, E- duruşmaya en erken adım atan ülkelerden biriyiz. E-duruşma çok büyük bir adım. Şu an 30 ilde e-duruşma ile ilgili sistem faaliyete geçti. Türkiye'de çok ciddi bir dava yükünün olduğunu biliyoruz. Örneğin sadece bir günde 20 bin 883 dosya açılıyor. Yine aynı şekilde 6 milyon icra dosyası söz konusu. Türkiye'de adliye sayısı da çok fazla. 140 bin üzerinde avukat, 25 bin avukat olacak stajyerimiz var. 170 binlik bir avukat ordusuna yürüyoruz. Bu avukatların duruşma ve adliyeye gitmelerini düşündüğümüzde korkunç sayılar söz konusu oluyor. Ancak e-duruşma ile avukatlar adliyeye gidiş ve geliş süresinden kazanmış oluyor. Yine e-duruşma ile yakıt ve trafik konusunda azalmalar söz konusu oluyor diye konuştu.

ADLİYEDEKİ DURUŞMA SALONLARINI HUKUK BÜROLARINA TAŞIDIK

Adliyenin bir parçasını hukuk bürolarına taşıdıklarını belirten Egemenoğlu, Bu süreçte sadece avukatların değil, aynı zamanda tanıklarında e-duruşma kapsamında dinlenebileceği adımlar atıldı. Bu adım hukuk camiası için gerçekten gerekliydi. Bu süreçte hukuk büromuza e-duruşma odaları kurduk. Duruşmalara online katılıyor olsak da sonuçta katıldığımız şey bir duruşma. Aslında duruşmadaki saygınlığı yaratmak için adliyedeki duruşma odalarını hukuk bürolarına taşıdık. Kısacası adliyedeki duruşma salonlarını hukuk bürolara taşıdık. Kısa sürede bütün meslektaşlarımın ofislerinde böyle bir bölüm oluşturacaklarını düşünüyorum dedi.

TÜRKİYE'DE YENİ ADLİYELER ARTIK YAPILMAYACAK

E-duruşmalar ile artık yeni adliyelerin yapılmayacağını söyleyen Egemenoğlu, Duruşmaların yapılmadığı binlerce insanın gitmediği her şeyin online olduğu durumda bina ihtiyacımızda bitecek. E-duruşma odalarının normal bir odadan farkı ise odanın içerisinde ses izolasyonu mevcut. Avukat bu odaya girdiği zaman duruşma anında dışarıdan gelen seslerden etkilenmiyor. Bu şekilde duruşmanın herhangi bir şekilde kesilme ihtimali ortadan kalkıyor. Yine e-duruşma odalarının içine bir tarafta heyetin, diğer bir tarafta duruşma tutanağının görülebileceği büyük ekranlar oluşturduk ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı