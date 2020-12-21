E-duruşma, 30 ilde 260 mahkemede uygulanabilir oldu

AVUKATLARIN duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşma sistemi, 30 ilde 260 mahkemede uygulanabilir hale geldi. Ankara'daki bürosundan Kahramanmaraş İcra Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan avukat Süheyla Görgülü, "Kahramanmaraş'taki duruşmaya gitmek isteseydim en az 1,5 günüm gitmiş olacaktı. Oysa ben bu sistem sayesinde yarım saatte işimi halletmiş oldum" dedi.

Adalet Bakanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen ve ilk olarak 15 Eylül'de Ankara Batı Adliyesi'nde başlayan e-duruşma sistemi, 30 ildeki 260 mahkemede uygulanabilir hale geldi. Şu anda İstanbul ve Ankara başka olmak üzere 30 ilde 91 tüketici, 116 icra hukuk, 29 kadastro, 5 asliye hukuk, 4 sulh hukuk, 8 aile, 6 iş ve 1 asliye ticaret mahkemesinde e-duruşma sistemi uygulanıyor. Zaman ve emek tasarrufu sağlayan uygulamada ilk olarak avukatlar, UYAP Avukat Portal'dan duruşma sorgula menüsü aracılığı ile gerekçesini de yazarak e-duruşma talebi gönderiyor. Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinin ardından avukatların elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yapılıyor. Avukatların bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hakimince UYAP sistemi üzerinden teyit edilmesinin ardından mahkemenin sistemi aktif hale getirmesi ile birlikte e-duruşma başlıyor. Sistem, SEGBİS sisteminde olduğu gibi, sadece cihazın bulunduğu adliyelerde değil, bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi akıllı cihazların bulunduğu her mahkemede kullanılabiliyor.

'ZAMAN VE EKONOMİK OLARAK TASARRUF SAĞLADIK'Geçen hafta çarşamba günü Kahramanmaraş'taki davanın duruşmasına, Ankara Çankaya'daki ofisinde e-duruşma sistemi ile katılan avukat Süheyla Görgülü, "E-duruşmanın bize kazandırdığı en önemli şey; zaman ve emekten tasarruf. Ekonomik olarak da çok ciddi tasarruf sağladık. En son İcra Hukuk Mahkemesi'nde Kahramanmaraş'ta duruşmaya girdim. Özelikle, Covid-19 vakalarının arttığı böyle bir ortamda, uçağa binip Kahramanmaraş'a gitmek yerine, ofisimde bilgisayarımın başında, rahat ve güvenli bir şekilde duruşmaya girmek beni çok mutlu etti" dedi.'SİSTEM SAYESİNDE YARIM SAATTE İŞİMİ HALLETTİM'İnternet bağlantısının güçlü olması durumunda sisteme girerken sorun yaşanmadığını belirten avukat Görgülü, "Bilgisayarınızın başında, mahkeme tarafından duruşma sisteminin açılmasını bekliyorsunuz. 10 dakika ya da en fazla yarım saat işinizin süreceği bir sistem. Kahramanmaraş'taki duruşmaya gitmek isteseydim en az 1,5 günün gitmiş olacaktı. Oysa ben bu sistem sayesinde yarım saatte işimi halletmiş oldum" diye konuştu.'TEK TUŞA BASARAK DURUŞMAYA KATILIYORSUNUZ'

Avukat Görgülü, şu ana kadar tüketici ve icra hukuku mahkemelerinde duruşmalara girdiğini belirterek, "En az 24 saat önce duruşma sorgulama sayfasından e-duruşma talebi gönderiyoruz. Gönderdiğimiz talebi, mahkeme inceleme yaptıktan sonra onaylıyor. Onaylandıktan sonra sistemde, 'talebiniz kabul edildi' şeklinde bir yazı belirleniyor. Duruşma günü geldiğinde mahkeme sistemi aktif hale getirdiğinde tek tuşa basarak, duruşmaya katılmış oluyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı