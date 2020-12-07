260 mahkemede 'e-duruşma' başladı
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260 mahkemede 'e-duruşma' başladı

07.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:19
260 mahkemede 'e-duruşma' başladı

ADALET Bakanlığı, 173 mahkemede daha 'e-duruşma' sistemini uygulamaya başladı.

ADALET Bakanlığı, 173 mahkemede daha 'e-duruşma' sistemini uygulamaya başladı. Böylece 15 Eylül'de başlayan e-duruşma, toplamda 30 ildeki 260 mahkemede uygulanabilir hale geldi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki dijital dönüşüm hedefleri arasında yer alan e-duruşma, pilot uygulama olarak yeni adli yılla birlikte ilk defa Ankara Batı Adliyesi'nde başlatılmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından aşama aşama yaygınlaştırılan e-duruşma, teknik altyapısı hazır hale getirilen 173 mahkemede daha uygulanabilir hale geldi. Kurulumu tamamlanan 173 mahkemeyle birlikte e-duruşma bugün itibariyle 30 ildeki 260 mahkemede uygulanabiliyor. Böylece 91 tüketici mahkemesinde, 116 icra hukuk mahkemesinde, 29 kadastro mahkemesinde, 5 asliye hukuk mahkemesinde, 4 sulh hukuk mahkemesinde, 8 aile mahkemesinde, 6 iş mahkemesinde ve 1 asliye ticaret mahkemesinde e-duruşma uygulanmaya başlandı. E-duruşmanın başladığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Aydın, Adana, Antalya, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Tekirdağ.

E-DURUŞMA NASIL YAPILIYOR?Zaman ve emek tasarrufu sağlayan uygulamada ilk olarak avukatlar, UYAP Avukat Portal'dan 'duruşma sorgula' menüsü aracılığıyla gerekçesini de yazarak e-duruşma talebi gönderiyor. Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinin ardından avukatların elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yapılıyor. Avukatların bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hakimince UYAP sistemi üzerinden teyit edilmesinin ardından mahkemenin sistemi aktif hale getirmesi ile e-duruşma başlıyor.SİSTEME HER YERDEN BAĞLANMAK MÜMKÜN

Sistem; hakim, savcı ve avukat ile personel için zaman ve emek tasarrufu sağlıyor. Yargı hizmetlerinde kullanılan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS), kurulum amacına uygun olarak sadece cihazın bulunduğu adliye ve ceza infaz kurumlarında kullanılabiliyor. E-duruşma sisteminde ise mahkemelere bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi akıllı cihazlardan bağlanılabiliniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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