E-dönüşümle Ülkemiz ve Şirketlerimiz Milyarlarca Liralık Tasarruf Sağlayacak"
Foriba Genel Müdürü Koray Gültekin Bahar, "Şirketlerin 75 bini e-fatura, 70 bini e-defter ve 14 bini e-arşiv fatura kullanıyor.
Foriba Genel Müdürü Koray Gültekin Bahar, "Şirketlerin 75 bini e-fatura, 70 bini e-defter ve 14 bini e-arşiv fatura kullanıyor. Bir kağıt faturanın maliyeti 5 lira seviyesinde. E-dönüşümle beraber ülkemizin ve şirketlerin milyarlarca liralık tasarruf sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com