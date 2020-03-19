E-Devlet, Vatandaşları Yeni Tip Koronavirüs Konusunda Uyardı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› E-Devlet, Vatandaşları Yeni Tip Koronavirüs Konusunda Uyardı - Haber
Teknoloji

E-Devlet, Vatandaşları Yeni Tip Koronavirüs Konusunda Uyardı

E-Devlet, Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşları bilgilendirme kapsamında sistemde kayıtlı olan kullanıcılara bir e-posta gönd

19.03.2020 18:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:33
E-Devlet, Vatandaşları Yeni Tip Koronavirüs Konusunda Uyardı

E-Devlet, Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vatandaşları bilgilendirme kapsamında sistemde kayıtlı olan kullanıcılara bir e-posta gönderdi. Ek olarak, E-Devlet'in web sitesinde de uyarı mesajı yayınlandı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını çok hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Bu sebepten dolayı vatandaşların önlem alması büyük bir öneme sahip. Alınabilecek önlemlerin arasında kalabalık ortamlarda bulunmamak ve elleri sık sık sabun ile yıkamak yer alıyor. Son açıklanan bilgiye göre ülkemizde 191 kişide Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi ve 3 kişi hayatını kaybetti.

E-Devlet'ten Vatandaşlara Yeni Tip Koronavirüs Uyarısı

E-Devlet tarafından gönderilen e-posta şu şekilde:

"Ülkemizin tüm kamu kurum ve kuruluşları Yeni Tip Koronavirüse karşı dünyaya örnek bir şekilde mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın bu husustaki farkındalığının artması daha etkin bir mücadele sağlayacaktır. Salgının yayılmasını önlemek için sosyal ortam etkileşimini mümkün olduğunca azaltmak önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda, vatandaşlarımız (özellikle daha fazla risk taşıyan 60 yaş üstü olanlar, gebe veya emziren kadınlar ve ciddi kronik tıbbi hastalığı olanlar) kendilerini ve çevrelerini korumak üzere çoğu kamu hizmetlerine e-Devlet Kapısı ve diğer Dijital Türkiye Platformları üzerinden evlerinden çıkmadan erişim sağlayabilirler.

UNUTMAYALIM...

KORONAVİRÜS, ALACAĞIMIZ TEDBİRLERDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR."

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Taylandlı turistler Sivas'a gidince ortalık karıştı Haber
Taylandlı turistler Sivas'a gidince ortalık karıştı
İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Haber
İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor Haber
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler Haber
Koronavirüs nedeniyle kapatma kararı aldılar! İşte o AVM'ler
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 9 saate varan elektrik kesintisi yapılacak Haber
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 9 saate varan elektrik kesintisi yapılacak
Korona tedavisinde çığır açacak gelişme! Virüsün gen dizilimi çözüldü Haber
Korona tedavisinde çığır açacak gelişme! Virüsün gen dizilimi çözüldü
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya...
Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı
Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Fatih'te 'yan bakma' kavgasında bir kişi yaralandı
Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Vladimir Putin Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Yalın Emrah Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Metin Oktay Burak Yılmaz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Futbol Almanya Vatandaş
Şu an buradasınız: E-Devlet, Vatandaşları Yeni Tip Koronavirüs Konusunda Uyardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 19:18:22. #1.14#
title