e-Devlet üzerinden 3 yılda 71 milyon kez soy araştırıldı
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e-Devlet üzerinden 3 yılda 71 milyon kez soy araştırıldı

07.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:04
e-Devlet üzerinden 3 yılda 71 milyon kez soy araştırıldı

İçişleri Bakanlığınca e-Devlet uygulaması aracılığıyla verilen "Alt-üst soy raporu" hizmetinin başladığı 2018 yılından itibaren 71 milyon 337 bin 907 belge üretildi.

İçişleri Bakanlığınca e-Devlet uygulaması aracılığıyla verilen "Alt-üst soy raporu" hizmetinin başladığı 2018 yılından itibaren 71 milyon 337 bin 907 belge üretildi.

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3 Kasım 2017 tarih ve 30229 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 44'üncü maddesinin 5'inci fıkrasında değişikliğe gidilmişti. Değişiklikle fıkraya, "Kişiler, kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örneklerini, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının ise yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir." hükmü eklenmişti.

Vatandaşların sadece ilçe nüfus müdürlüklerinden bilgi amaçlı alabildikleri alt soy-üst soy raporu, kanun değişikliğiyle e-Devlet üzerinden de verilebilir hale geldi.

İnternetten 8 Şubat 2018'den itibaren alınmaya başlanan alt-üst soy raporu yoğun ilgi gördü. Raporun alındığı tarihin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen vatandaşların hizmete ilgisi devam ediyor.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, uygulamanın başladığı ilk yıl 31 milyon 937 bin 261 kere soy araştırmak için e-Devlet üzerinden belge üretildi.

Uygulama çerçevesinde 2019'da 14 milyon 395 bin 787, 2020'de 19 milyon 669 bin 96, bu yıl 7 Şubat'a kadar ise 5 milyon 335 bin 763 olmak üzere 71 milyon 337 bin 907 kez soy araştırıldı.

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üst soy bilgileri yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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