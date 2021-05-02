E-Devlet üzerinden 3 milyon 21 bin 778 'Çalışma Muafiyet İzni Belgesi' düzenlendi
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E-Devlet üzerinden 3 milyon 21 bin 778 'Çalışma Muafiyet İzni Belgesi' düzenlendi

E-Devlet üzerinden 3 milyon 21 bin 778 'Çalışma Muafiyet İzni Belgesi' düzenlendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, e-Devlet sistemi üzerinden toplam 3 milyon 21 bin 778 'Çalışma Muafiyet İzni Belgesi'nin düzenlendiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, e-Devlet sistemi üzerinden toplam 3 milyon 21 bin 778 'Çalışma Muafiyet İzni Belgesi'nin düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e- Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden, muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlenmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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