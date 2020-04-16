e-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske kodu nasıl alınır? E devlet maske dağıtımı, maske satışı, siparişi nasıl yapılır?
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e-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske kodu nasıl alınır? E devlet maske dağıtımı, maske satışı, siparişi nasıl yapılır?

Ücretsiz maske başvuruları e Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Peki, e Devlet maske başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz maske nasıl alınır, kimler alabilir? E devlet maske dağıtımı, maske satışı, maske siparişi nasıl yapılır? Maske alım şartları nelerdir? Ücretsiz maske kodu nasıl alınır?

16.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:09
e-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske kodu nasıl alınır? E devlet maske dağıtımı, maske satışı, siparişi nasıl yapılır?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan ücretsiz maske dağıtımı uygulaması hayata geçti. 20-65 yaş arası vatandaşların yararlanacağı uygulamada vatandaşlar bazı konuları merak etti. Ücretsiz maske dağıtımı hakkında E Devlet maske başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz maske nasıl alınır, kimler alabilir? E devlet maske dağıtımı, maske satışı maske siparişi nasıl yapılır gibi soruların yanıtları araştırıldı.

E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar e devlet üzerinden (https://basvuru.turkiye.gov.tr/) ücretsiz maske başvurularını yapabilirler. Başvuru işleminde yapılması gerekenler:

İlk olarak https://basvuru.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapınız.

E Devlet ücretsiz maske başvuru formunda istenilen;

Kimlik Bilgileri

Ad

Soyad

Aile Bilgileri

İletişim Bilgileri

Cep Telefonu

Adres

Güvenlik Sorusu

e-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske kodu nasıl alınır? E devlet maske dağıtımı, maske satışı, siparişi nasıl yapılır?
e-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske kodu nasıl alınır? E devlet maske dağıtımı, maske satışı, siparişi nasıl yapılır?

Bölümlerini doğru şekilde doldurup kullanım şartlarını kabul ettikten sonra "MASKE SİPARİŞİ VER" butonuna tıklayınız. Bu işlemleri yaptıktan sonra ücretsiz maske siparişi işleminiz tamamlanmış olacaktır.

AİLEDEN BAŞKA KİŞİLER İÇİN ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞİ VEREBİLİR MİYİM?

E devlet ücretsiz maske başvuru ekranında yer alan "Aile Bilgileri/ Aile Bireyi Ekle" bölümünden aile bireyleri için maske başvurusu yapabilirsiniz.

KAÇ ADET MASKE ALMA HAKKIMIZ VAR?

E Devlet ücretsiz maske uygulaması üzerinden 3 katlı 5 Adet Cerrahi Maske alma hakkı mevcuttur.

KİMLER ÜCRETSİZ MASKE ALABİLİR?

Bu hizmeti kullanarak kendiniz ve aynı hanede bulunan aile bireyleriniz için 20 yaş üstü ve 65 yaş altı olmak koşuluyla ücretsiz maske talebinde bulunabilirsiniz.

BİR KİŞİYE HAFTALIK 5 MASKE

Maskeler ister bireysel istenirse de aile üyelerinin bilgileri birlikte girilerek sipariş edilebilecek. Her bir vatandaşa haftada 5 maskeden oluşan bir paket sipariş etme hakkı tanınacak. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskelerle ilgili yaş şartı da getirildi.

ÜCRETSİZ MASKE KODU NASIL ALINIR?

Ücretsiz maske kodu Sağlık bakanlığı telefonunuza gönderilmektedir. SMS geldikten sonra kodunuzla eczaneden maskenizi alabilirsiniz.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Ücretsiz Maske Temini Amacıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

COVID-19 ile mücadele kapsamında www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru formu doldurulması akabinde ücretsiz maske temin edilebilecektir.

Bu kapsamda Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından, başvuran kişi ve aile üyelerinin kimlik bilgilerinin sorgulanması ve teyidi, belirtilen adrese maske iletilmesi, gerekmesi halinde SMS veya elektronik posta gibi araçlarla kendisine bilgilendirme yapılması ve adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda MERNİS'teki adres bilgilerinin kullanılması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere başvuru formuna girilen;

-başvuran kişi ve aile üyelerine ait kimlik, adres ve iletişim bilgileri 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan işleme şartlarından "hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması" hukuki sebeplerine,

-girilen adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda MERNİS'teki adres bilgisinin temin edilmesi ise 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası gereği "ilgili kişinin açık rızasının alınması" hukuki sebebine,

istinaden işlenmekte olup söz konusu kişisel veriler ilgili mevzuatı gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

İlgili kişiler, mezkûr Kanunun "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerini, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe" göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin info@ptt.gov.tr posta adresine yazılı olarak iletebilir.

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