e-Devlet Türkiye'de 54 milyon kişi tarafından kullanılıyor

Güven İş Geliştirme & Satış Direktörü Cenk Özcan, "e-Devlet şu anda yaklaşık olarak Türkiye'de 54 milyon kişi tarafından kullanılıyor ve 750 kurum kendi içerisinde entegre etti.

E-Güven İş Geliştirme & Satış Direktörü Cenk Özcan, "e-Devlet şu anda yaklaşık olarak Türkiye'de 54 milyon kişi tarafından kullanılıyor ve 750 kurum kendi içerisinde entegre etti." dedi.

E-Güven Akademi, dijital dönüşüm ve dijital iş süreçlerinin uzmanlarca ele alındığı webinar düzenledi.

Webinarda konuşan Özcan, Türkiye'de dijital dönüşüm başlangıcı aslında elektronik imza olduğunu, bunun başlangıç startup'ında kendilerinin yer almasının gerçekten çok önemli olduğunu söyledi.

Özcan, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümün ilk başlangıcı hepimizin bildiği noktada 2006 yılında e-Devlet projesiyle gerçekleşti. E-Devlet şu anda yaklaşık olarak Türkiye'de 54 milyon kişi tarafından kullanılıyor ve 750 kurum kendi içerisinde entegre etti ve milyonlarca insanın esasında çözüm aldığı bir platformu oluşturmakta. Bu platform Türkiye'nin her yerinde kullanılmakta. Bu dijital döngünün başlangıcı ve start noktasını oluşturmakta.

Bunun sonrasında bütün bankalar, finans kuruluşları, kamu kurumları ve bütün noktalarda dijital dönüşümün bu döngü devam etmekte ve en üst seviyede esasında hareket planı olarak hazırlanmakta ve bunun üzerine koyarak devam etmekte bu anlamda gerçekten öncülük ettiğimiz ve çok hızlı şekilde ilerlediğimiz yaşam çarkının içerisindeyiz ve çok başarılı şekilde ilerliyoruz.

Son 1-1,5 yıl içerisinde baktığımız zaman pandemi döneminde elektronik imza ile kişiler e-fatura veya e-dönüşümün oluşturduğu banka talimatlarının imzalanmasından tutun bütün evrakların e noktasında esasında işlemleri elektronik imza ile gerçekleştirebilmektedirler. Örneğin bir şirkette çalışıyorsunuz izine çıkacaksınız aynı şekilde elektronik imzanızı kullanabiliyorsunuz. E- devlete girerken e-imzanızı kullanabiliyorsunuz. Yaklaşık 480 tane uygulamanın içerisinde elektronik imza uygulama halinde gerçekleştirilebiliyor."

E-Güven Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Şahika Mut da "Karşılıklı imza atarken karşınızdaki kim biliyorsunuz. Hangi tarihte sizin yanında yapıldığını görüyorsunuz veya şirket içerisinde imza atarken kimin imza attığını tespit edebilirsiniz." diye konuştu.

Mut, bu işleri uzaktan yaparken kimin kim olduğunu bilmek ve bunun ne zaman atıldığını bilmek çok kritik ve önemli bir hal aldığını söyledi.

E-Güven Akademi'nin düzenlediği webinar, e-dönüşüm alanındaki farkındalığı artıran E-Güven Akademi, özellikle e-dönüşüm alanında faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyen öğrencilere, e-dönüşüm öğelerini sistemlerine entegre etmek isteyen profesyonellere, kamu ve özel şirket çalışanlarına, e-dönüşüm uygulama ve stratejileri hakkında bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlara katkı sağlıyor.

Dijital dönüşüm ve dijital iş süreçlerinin uzmanlarca ele alındığı, bu alanda meydana gelen önemli gelişmelerin aktarıldığı webinarın teması, salgında zirve yapan dijitalleşmenin iş süreçlerindeki yeri olarak gerçekleşti.

Ayrıca e-imzanın dijital dönüşümdeki yeri, işletmelere ve vatandaşa sağladığı faydalar, kullanım alanları ve uzaktan çalışma süreçlerine katkıları ele alındı.

2015'ten günümüze üniversitelerle sertifika programı düzenleyip üniversite-özel sektör dayanışmasının örneklerini veren E-Güven Akademi, dijital ortamda yapacağı ilk etkinliğini, dijital dönüşüm, eğitim ve inovasyon platformu Akademi 4.0 ile birlikte gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız