E-Devlet'ten "izin belgesi" almayanlar dikkat: Bu pazar son
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E-Devlet'ten "izin belgesi" almayanlar dikkat: Bu pazar son

İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Haberler | Güncel

Devlet'ten "izin belgesi" almayanlar dikkat: Bu pazar son Kırıkkale'de korona virüs denetimi yapan ekipler, muafiyet kapsamında bulunan kişilere e-Devlet üzerinden "çalışma izni" belgesi almaları gerektiğini belirterek, iş yerlerince düzenlenen görev belgelerinin Pazar günü saat 24.

E-Devlet'ten "izin belgesi" almayanlar dikkat: Bu pazar son

KIRIKKALE - Kırıkkale'de korona virüs denetimi yapan ekipler, muafiyet kapsamında bulunan kişilere e-Devlet üzerinden "çalışma izni" belgesi almaları gerektiğini belirterek, iş yerlerince düzenlenen görev belgelerinin Pazar günü saat 24.00'a kadar geçerli olduğunu bildirdi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "şok denetim" uygulamasında korona virüs denetimleri gerçekleştirildi. Risk değerlendirme haritasına göre "kırmızı" renkli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale'de gece-gündüz denetimler sürüyor. Kolluk kuvvetleri ile İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince yapılan ortak denetimde, kişilerin "HES kodu" ve "izin belgesi" kontrol edildi. İl Salgın Denetim ekipleri, kısıtlamayı ihlal edenlere kişilere 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, muafiyet kapsamında bulunan kişilere "e-Devlet" uyarısı yaptı. İş yerlerince düzenlenen mevcut görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olduğunu hatırlattı. E-Devlet üzerinden alınan "çalışma izin belgesi" ile iş yerine gidebileceğini bildirdi.

E-Devlet'ten 'izin belgesi' almayanlar dikkat: Bu pazar son
E-Devlet'ten 'izin belgesi' almayanlar dikkat: Bu pazar son
E-Devlet'ten 'izin belgesi' almayanlar dikkat: Bu pazar son
E-Devlet'ten 'izin belgesi' almayanlar dikkat: Bu pazar son
E-Devlet'ten 'izin belgesi' almayanlar dikkat: Bu pazar son
E-Devlet'ten 'izin belgesi' almayanlar dikkat: Bu pazar son
E-Devlet'ten 'izin belgesi' almayanlar dikkat: Bu pazar son
E-Devlet'ten 'izin belgesi' almayanlar dikkat: Bu pazar son

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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