E-Devlet'te Yerel Seçim Mesaisi

Adalet Bakanlığının belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyesi ile muhtar adaylarının almaları gereken sabıka kayıtlarına "e-Devlet"ten erişmelerine yönelik başlattığı uygulamanın ilk gününde 700 işlem yapıldı.

E-Devlet'te Yerel Seçim Mesaisi

Adalet Bakanlığının belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyesi ile muhtar adaylarının almaları gereken sabıka kayıtlarına "e-Devlet"ten erişmelerine yönelik başlattığı uygulamanın ilk gününde 700 işlem yapıldı.

Kaynak: Dunya.com

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