E-Devlet'te Yerel Seçim Mesaisi
Adalet Bakanlığının belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyesi ile muhtar adaylarının almaları gereken sabıka kayıtlarına "e-Devlet"ten erişmelerine yönelik başlattığı uygulamanın ilk gününde 700 işlem yapıldı.
Adalet Bakanlığının belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyesi ile muhtar adaylarının almaları gereken sabıka kayıtlarına "e-Devlet"ten erişmelerine yönelik başlattığı uygulamanın ilk gününde 700 işlem yapıldı.
Kaynak: Dunya.com