e-Devlet şifresi nereden, nasıl alınır? e-Devlet giriş ve şifre alma
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e-Devlet şifresi nereden, nasıl alınır? e-Devlet giriş ve şifre alma

e-Devlet kapısı, birçok kamu hizmetini kolayca halletme şansı sunuyor. e-Devlet şifresini unutan vatandaşlar şifre nasıl alınır sorusunu araştırıyor. https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ sayfasında giriş yapılarak eğitim, sağlık gibi çeşitli alanlarda tüm hizemetlerden faydalanabilirsiniz. e-Devlet giriş nasıl yapılır?

e-Devlet şifresi nereden, nasıl alınır? e-Devlet giriş ve şifre alma
27.08.2020 20:27 | Son Güncelleme: 27.08.2020 20:31

e-Devlet, kamu kurum ve kuruluşlarında sıra beklemeden tüm işlemleri kolaylıkla yapmaya olanak tanıyor. Her geçen gün sistemin vatandaşa sunduğu hizmet sayısı da artıyor. PTT'den alınan e-Devlet şifresi ile giriş yapılan e-Devlet kapısı detayları haberimizde.

E-DEVLET ŞİFRESI NASIL ALINIR?

E-Devlet şifresi, PTT şubelerinden alınıyor. Her vatandaş kendi e-Devlet şifresini T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartı ile alabilir En yakın PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında E-Devlet şifresi edinilebiliyor.

Daha önce PTT şubelerinden şifre alınıp unutulduysa:

* Şifremi unuttum seçeneğini işaretleyin ve devam edin.

* Sonrasında istenen bilgileri eksiksiz olarak girdikten sonra sayfanın altında bulunan güvenlik kodunu da girip devam edin.

* Sayfada sizden istenen bilgileri girip yeniden devam edin.

* Sonra cep telefonu numarası ile doğrulama kodu istenir. Bu işlemlerle yeniden şifre alınamıyorsa PTT şubelerinden 4 TL karşılığında tekrar şifre edinmek mümkün.

e-Devlet giriş ekranı...

E-DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet Kapısı'na giriş için öncelikle www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalı. E-Devlet uygulamasını akıllı cihazlara indirmek de mümkündür. Daha sonra aşağıdaki giriş yöntemleri ile sisteme giriş yapılabilir:

- T.C. kimlik kartı ile giriş,

- E-Devlet şifresi ile giriş,

- Mobil imza ile giriş,

- Elektronik imza ile giriş,

- İnternet bankacılığı ile giriş.

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