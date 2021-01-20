e-Devlet şifresi nasıl alınır? e-Devlet giriş ve şifre alma nasıl yapılır?

e-Devlet kapısı, birçok kamu hizmetini kolayca halletme şansı sunuyor. e-Devlet şifresini unutan vatandaşlar şifre nasıl alınır sorusunu araştırıyor. https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ sayfasında giriş yapılarak eğitim, sağlık gibi çeşitli alanlarda tüm hizemetlerden faydalanabilirsiniz. e-Devlet şifresi nasıl alınır?

e-Devlet, kamu kurum ve kuruluşlarında sıra beklemeden tüm işlemleri kolaylıkla yapmaya olanak tanıyor. Her geçen gün sistemin vatandaşa sunduğu hizmet sayısı da artıyor. PTT'den alınan e-Devlet şifresi ile giriş yapılan e-Devlet kapısı detayları haberimizde.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

E-Devlet şifresi, PTT şubelerinden alınıyor. Her vatandaş kendi e-Devlet şifresini T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartı ile alabilir En yakın PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında E-Devlet şifresi edinilebiliyor.

Daha önce PTT şubelerinden şifre alınıp unutulduysa:

Şifremi unuttum seçeneğini işaretleyin ve devam edin.

Sonrasında istenen bilgileri eksiksiz olarak girdikten sonra sayfanın altında bulunan güvenlik kodunu da girip devam edin.

Sayfada sizden istenen bilgileri girip yeniden devam edin.

Sonra cep telefonu numarası ile doğrulama kodu istenir. Bu işlemlerle yeniden şifre alınamıyorsa PTT şubelerinden 4 TL karşılığında tekrar şifre edinmek mümkün.

İlk kez şifre alacaklar;

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. Bunun yanı sıra üzerinde "e-Devlet Kapısı şifresi almaya yetkilidir" ibaresi olan vekalet ya da ilgili adli birimlerce temin edilmiş vesayet belgesi aracılığıyla da PTT şubelerinden şifre temin edilebilmektedir.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.

Şifre ile giriş yaptıktan sonra şifrenizi değiştirmeniz istenir, bu durumda PTT'den aldığınız şifreyi girmeniz ve ardından da kendinizin belirleyeceği ve belli kriterlerden oluşan (şifre değişikliği sayfasında açıklanan) yeni şifrenizi girmeniz istenir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yeni şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Şifreyle ilgili ekranda bulunan uyarıları lütfen dikkatlice okuyunuz.

E-DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet Kapısı'na giriş için öncelikle www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalı. E-Devlet uygulamasını akıllı cihazlara indirmek de mümkündür. Daha sonra aşağıdaki giriş yöntemleri ile sisteme giriş yapılabilir:

- T.C. kimlik kartı ile giriş,

- E-Devlet şifresi ile giriş,

- Mobil imza ile giriş,

- Elektronik imza ile giriş,

- İnternet bankacılığı ile giriş.