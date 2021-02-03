e-Devlet şifresi alma nasıl yapılır? e-Devlet şifresi nasıl alınır? e-Devlet şifre işlemleri

e-Devlet şifresini alma işlemleri e - Devlet'ten vatandaşlık işlemlerini yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. e-Devlet Kapısı, kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan bir internet sitesidir. e-Devlet şifresi alma nasıl yapılır? e-Devlet şifresi nasıl alınır? e-Devlet girişi nasıl yapılır?

e devlet şifre alma işlemi yapmak isteyen kullanıcıların, sisteme giriş yapması gereklidir. E devlet sistemine giriş işin kullanılan e devlet şifresi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… e-Devlet şifresi alma nasıl yapılır? e-Devlet şifresi nasıl alınır? e-Devlet şifre işlemleri hakkında detaylar...

E DEVLET ŞİFRE ALMA

E devlet şifresi kişiye özeldir. Bu yüzden e devlet şifresi şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden E devlet şifresi alınabilir.

Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Devlet şifresi alma

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek E devlet şifresini temin edebilirsiniz.

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir.

e-Devlet şifresi alma

İNTERNET BANKACILIĞI İLE E-DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilirsiniz.

e-Devlet şifresi alma

ŞİFRE UNUTULUNCA NASIL YENİ ŞİFRE ALINIR?

Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

e-Devlet şifresi alma

E-DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM

İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.