E devlet şifre alma! E devlet kapısı! E devlet indir! E devlet şifre nasıl değiştirilir?

Devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistemi e devlet ile ilgili bilgiler haberimizde yer almaktadır. E devlet şifre alma! E devlet kapısı! E devlet indir! E devlet şifre nasıl değiştirilir?

E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

E-Devlet şifresi, PTT şubelerinden alınıyor. Her vatandaş kendi e-Devlet şifresini T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartı ile alabilir En yakın PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında E-Devlet şifresi edinilebiliyor. Daha önce PTT şubelerinden şifre alınıp unutulduysa: Şifremi unuttum seçeneğini işaretleyin ve devam edin. Sonrasında istenen bilgileri eksiksiz olarak girdikten sonra sayfanın altında bulunan güvenlik kodunu da girip devam edin. Sayfada sizden istenen bilgileri girip yeniden devam edin. Sonra cep telefonu numarası ile doğrulama kodu istenir. Bu işlemlerle yeniden şifre alınamıyorsa PTT şubelerinden 4 TL karşılığında tekrar şifre edinmek mümkün

E DEVLET ŞİFRE NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Şifreyi; şahsen başvuru ile yurt içinde PTT işyerlerinden veya yetkili acentelerinden, yurt dışında ise Dışişleri Bakanlığı'na bağlı elçilik ve konsolosluklardan temin edebilirsiniz. Şifrenizi unuttuğunuz zaman şifre yenileme

Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

E-DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E- devlet girişine T.C Kimlik Numarası kullanarak kolayca girmek mümkündür. Siteye PTT'den alınacak şifre ile, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone hatta sahip olanlar Mobil İmza ile, smart kart ve okuyucu kullanarak Elektronik İmza sistemi ile ve çipli T.C. Kimlik Kartı ile girilebilmektedir.

E- devlet girişi için tıklayınız!