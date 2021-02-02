E devlet nedir? E devlet şifre alma! E- devlet girişi nasıl yapılır?
Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığı tarafından 7 Haziran 2001 tarihinde oluşturulan E devlet nedir? E devlet şifre alma! E devlet girişi nasıl yapılır?
Kimlik bilgilerinizi doğrulayarak girebileceğiniz ve çoğu işlemlerinizi en kısa yoldan yapabileceğiniz E devlet nedir? E-devlet şifre alma! E devlet girişi nasıl yapılır?
E- DEVLET NEDİR?
E-Devlet, e-Devlet Kapısı, veya Dijital Türkiye, devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistemdir.
E-DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E- devlet girişine T.C Kimlik Numarası kullanarak kolayca girmek mümkündür. Siteye PTT'den alınacak şifre ile, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone hatta sahip olanlar Mobil İmza ile, smart kart ve okuyucu kullanarak Elektronik İmza sistemi ile ve çipli T.C. Kimlik Kartı ile girilebilmektedir.
E- DEVLET SUNULAN HİZMETLER
Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama
Hizmet Döküm Belgesi
Adli Sicil Belgesi
Adres Durum Belgesi
SGK Tescil Belgesi
Vergi Borcu sorgulama
Trafik Cezası sorgulama
Mobil Hat Sorgulama
Tapu Bilgileri Sorgulama
Öğrenci Belgesi