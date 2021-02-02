E devlet nedir? E devlet şifre alma! E- devlet girişi nasıl yapılır?
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E devlet nedir? E devlet şifre alma! E- devlet girişi nasıl yapılır?

02.02.2021 17:21 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:25
E devlet nedir? E devlet şifre alma! E- devlet girişi nasıl yapılır?

Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığı tarafından 7 Haziran 2001 tarihinde oluşturulan E devlet nedir? E devlet şifre alma! E devlet girişi nasıl yapılır?

Kimlik bilgilerinizi doğrulayarak girebileceğiniz ve çoğu işlemlerinizi en kısa yoldan yapabileceğiniz E devlet nedir? E-devlet şifre alma! E devlet girişi nasıl yapılır?

E- DEVLET NEDİR?

E-Devlet, e-Devlet Kapısı, veya Dijital Türkiye, devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistemdir.

E-DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E- devlet girişine T.C Kimlik Numarası kullanarak kolayca girmek mümkündür. Siteye PTT'den alınacak şifre ile, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone hatta sahip olanlar Mobil İmza ile, smart kart ve okuyucu kullanarak Elektronik İmza sistemi ile ve çipli T.C. Kimlik Kartı ile girilebilmektedir.

E- DEVLET SUNULAN HİZMETLER

Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama

Hizmet Döküm Belgesi

Adli Sicil Belgesi

Adres Durum Belgesi

SGK Tescil Belgesi

Vergi Borcu sorgulama

Trafik Cezası sorgulama

Mobil Hat Sorgulama

Tapu Bilgileri Sorgulama

Öğrenci Belgesi

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