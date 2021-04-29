e-Devlet izin belgesi sorgulama ekranı! Tam kapanmada çalışma izin belgesi nereden alınır? Sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgesi ekranı
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e-Devlet izin belgesi sorgulama ekranı! Tam kapanmada çalışma izin belgesi nereden alınır? Sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgesi ekranı

e-Devlet izin belgesi sorgulama ekranı! Tam kapanmada çalışma izin belgesi nereden alınır? Sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgesi ekranı
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Çalışma izin belgesi nasıl alınır? E-Devlet üzerinden izin belgesi alınabilir mi? Çalışma izin belgesi sorgulama ekranı! Çalışma izin belgesi temin etme 2021! İzin belgesi e-Devlet sorgulama ekranı! Sokağa çıkma kısıtlaması için e-Devlet izin belgesi nasıl alınır? Sokağa çıkma yasağında izin belgesi nereden alınır?

Tam kapanmaya geçilmesinin ardından vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerlerine gitmek için izin belgesi nereden ve nasıl alınır araştırmaya başladı. 17 günlük tam kapanmada birçok işyeri ve çalışan grubu muaf tutuldu. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre ise muaf olan vatandaşlar çalışma izin belgesi alarak işlere gidebilecek. Peki çalışma izin belgesi nereden alınır? e-Devlet izin belgesi sorgulama ekranı!

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün 19.00 itibarıyla başlayacak tam kapanma süreciyle ilgili kritik bilgiler verdi. Soylu, çalışmak zorunda olanların e-başvuruyla izin alabileceğini belirterek, "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız bu akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak" dedi.

Buna göre e-Devlet üzerinden izin belgeleri alınabilecek.

e-Devlet izin belgesi sorgulama ekranı! Tam kapanmada çalışma izin belgesi nereden alınır? Sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgesi ekranı

E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ SORGULAMA EKRANI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamaya göre "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız bu akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak." dedi.

Buna göre öncelikle "https://www.turkiye.gov.tr/" buradan e-Devlet sistemine giriş yapıyoruz. Ardından SGK tuşuna basıyoruz ve sonrasında T.C. kimlik numaramızı yazarak izin belgesine ulaşabiliyoruz.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ SORGULATMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak. Diyelim ki alınamadı, onu da tekrar yayınlıyoruz, bu sefer çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun 'Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum' diye bir kağıt imzalayacak.

Yani hem e-Devlet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde vereceğiz, kimseden yazı alınmasına gerek kalmayacak. Eğer alınamıyorsa da iş yerinden bir belge alınabilecek. Hem klasik hem modern metodumuz var."

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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