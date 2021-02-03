E - DEVLET İNDİR! e - Devlet girişi nasıl yapılır, nasıl indirilir?

E Devlet indir! E - Devlet uygulamasını indirerek e - Devlet'ten vatandaşlık işlemlerini yapabilirsiniz. e-Devlet Kapısı, kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan bir internet sitesidir. E Devlet indir! e - Devlet girişi nasıl yapılır, nasıl indirilir?

e devlet üzerinden işlem yapmak isteyen kullanıcıların E - Devlet uygulamasını indirmesi gereklidir. Peki, e - Devlet girişi nasıl alınır, nasıl indirilir?

E DEVLET İNDİR!

Yeni e-Devlet Kapısı Android uygulaması ile www.turkiye.gov.tr adresindeki hizmetler artık mobil cihazınızda.

Uygulamayı kullanabilmek için e-Devlet Şifresi veya Mobil İmza sahibi olmalısınız. e-Devlet Şifrenizi PTT şubelerine geçerli kimliğiniz ile birlikte şahsen başvurarak temin edebilirsiniz. Mobil İmza aboneliği için hizmet aldığınız operatöre başvurmalı ve gerekli prosedürü tamamlamalısınız.

Uygulamayla, www.turkiye.gov.tr adresinde en sık kullanılan hizmetleri kullanabilir, favori hizmetlerinizi görebilir, profil bilgilerinizi düzenleyebilir, anlık bildirim alabilir, kamu kurumları ve belediyelere ait bilgi ve hizmetlere hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

En Sık Kullanılan Hizmetler

- SGK 4A Hizmet Dökümü

- Adalet Bakanlığı Mahkeme Dava Sorgulama

- Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Borcu Sorgulama

- SGK GSS Prim Borcu Sorgulama

- Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

E DEVLET İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!



E-DEVLET

E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.

Bu uygulama, sizin yerinize başka bir kişinin şifre alıp adınıza işlem yapmasının önüne geçilmesi için gerekmektedir. e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden, şifreler başvuru sahipleri için özel olarak oluşturulmaktadır. Bu nedenle ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile şifreler verilmektedir.

Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. Şifrenin kaybedilmesi, unutulması vb. durumlarda PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir. Bu işlem masrafı dışında herhangi bir yıllık ücret ödenmesi söz konusu değildir.

E DEVLET

Şifrenizi Unutmanız Durumunda E-Devlet'te Doğruladığınız Telefon Numaranız İle Şifrenizi Yenileyebilirsiniz.

e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcısıysanız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "Profilim" alanında bulunan iletişim bilgileri kısmına cep telefonunuzu kaydettiyseniz ya da cep telefonunuzu veya hem cep telefonunuzu hem de e-posta adresinizi e-Devlet Kapısında doğruladıysanız şifre yenileme hizmetinden yararlanarak yeniden şifre temin edebilirsiniz. Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza, yeni T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra da şifre oluşturabilirsiniz.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan ücretsiz olarak temin edilebilmektedir.