E-devlet girişi ile bekçilik sınav giriş yeri sorgulama nasıl yapılır?
Bekçilik sınav giriş yerleri açıklandı. Binlerce aday tarafından beklenen bekçilik sınav giriş belgesi MEB tarafından yayınlandı. 13 Temmuz'da gerçekleştirecek sınav 8 ilde yapılacaktı. Bu yüzden adaylar, sınav giriş yerlerini merak ediyorlardı. Peki e-devlet giriş ile bekçilik sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanılığı tarafından yapılacak olan 1. dönem ve 2. dönem bekçilik sınav giriş yerleri açıklandı. MEB resmi sitesinden yapılan açıklama ile adaylar, e-devlet giriş ile sınav giriş yerlerini öğrenebilir, sınav giriş belgesini temin edebiliyorlar. Bunun için aşağıdaki linkten e-devlet sistemine giriş yapmanız yeterli olacaktır.
E-DEVLET GİRİŞ İLE BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara, 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00'da "2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı" yapılacak.
BEKÇİLİK SINAVI TARİHLERİ
Bekçilik sınavı; Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas'taki sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav, 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yapılacak.
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saati: 09.00
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı saati: 14.00