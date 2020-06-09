E-Devlet Araçlarım Hizmeti ile Tüm Bilgilere Kolayca Ulaşılacak
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E-Devlet Araçlarım Hizmeti ile Tüm Bilgilere Kolayca Ulaşılacak

E-devlet kapısına yeni eklenecek Araçlarım hizmetiyle vatandaşlar araçlarla ilgili tüm bilgilere tık tıkla ulaşabilecek.

E-Devlet Araçlarım Hizmeti ile Tüm Bilgilere Kolayca Ulaşılacak
09.06.2020 20:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:52

E-devlet kapısına yeni eklenecek Araçlarım hizmetiyle vatandaşlar araçlarla ilgili tüm bilgilere tık tıkla ulaşabilecek. Sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi, borç durumu gibi birçok bilgiyi artık tek ekran üzerinden görüntülemek ve bunlara ilişkin ödeme işlemlerini gerçekleştirmek mümkün olacak.

Araçlarla İlgili 15 Farklı Hizmet Tek Bir Noktada Birleştirildi

e-Devlet kapısı üzerinden araçlarla ilgili 15 farklı hizmet sunuluyor. Araç plakasına yazılan cezalara yönelik sorgulama, araç sorgulama, HGS hesap bilgileri sorgulama gibi işlemler şimdiye kadar ayrı sayfalarda yapılabiliyordu artık tek bir menü altından araçlarla ilgili tüm işlemlere ulaşılabilecek. Vatandaşlar, araçlarıyla ilgili farklı kurumlarca yürütülen hizmetlere Araçlarım bölümü üzerinden kolayca ulaşabilecek. Ayrıca daha önce Gelir İdaresi Başkanlığı altında kimlik doğrulama ile ulaşılabilen hizmetler de artık aynı sayfada görüntülenecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ail Taha Koç, e-Devlet kapısına getirdikleri yeni hizmete ilişkin olarak "Araç plakasına yazılan cezalara yönelik sorgulama 83 milyondan fazla, araç sorgulama işlemi yaklaşık 25 milyon, HGS hesap bilgileri sorgulama işlemi de yaklaşık 18 milyon defa yapıldı. Yıl içerisinde yoğun olarak kullanılan bu hizmetlere artık tek bir noktadan ulaşılabilecek. Araçlarım hizmetiyle hiçbir yere gitmeden sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi ve borç durumu gibi birçok bilgiyi tek ekran üzerinden görüntüleyerek bunlara ilişkin ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ödeme işlemleri için özel bir hizmet sayfası da hazırlandı. Araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm raporlarını inceleyebilecek. Artık 'Araçlarım' sayfasında gözüken tüm ceza ödemeleri kolaylıkla yapılabilecek." dedi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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