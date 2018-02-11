E-Commerce Academy'ye Yoğun İlgi

E-ticaretin geleceği müşteri merkezli dönüşüm konularının konuşulduğu, Türkiye'nin ilk ve tam kapsamlı e-ticaret akademisi olan "Mobitek E-Ticaret Akademisi" 30 Ocak 2018 tarihinde Workinton Levent 199'da gerçekleştirildi.

Katılımcılar arasında yer alan Avantaj Saat Yönetici Direktörü Eser Erkan, etkinlikle ilgili görüşlerini, "Katılımcılar ve konuşmacılardan sektörde neler oluyor, yenilikler ne, hangi şirket ne anlatmak istiyor hepsini görmüş oluyoruz" diyerek dile getirirken, Aydınlı Grup E-ticaret Müdürü Belgin Güryel ise, etkinliğin ciddi bir boşluğu doldurduğunu ve kendisinin de sektörden partnerler ile tanışma fırsatı bulduğunu belirtti.