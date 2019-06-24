E-biletin sporun her alanında uygulanmasına dair kanun teklifi verildi

AK Parti, "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi" ile ilgili kanun teklifini meclise sundu.

E-biletin sporun her alanında uygulanmasına dair kanun teklifi verildi

AK Parti, "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi" ile ilgili kanun teklifini meclise sundu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele amacıyla yaptırımların artırılması, spor alanlarında tehdit olarak algılanabilecek tezahüratların suç sayılması, müsabaka alanlarına girişlerde biyometrik kimlik doğrulaması yapılması, TFF Süper Lig ve 1. Lig dışındaki ligler ile futbol dışındaki branşlarda da elektronik kart ve elektronik bilet uygulamasına geçilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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