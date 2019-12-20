E-belge dönüşüm süreci konuşuldu

20.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:17

Anadolu Üniversitesi Maliye Kulübü ve Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığının işbirliği ile düzenlenen 'E-Belge Dönüşüm Süreci' konulu konferansı gerçekleştirildi.



Konferansın açılışında konuşan Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Neşet Ertoy, yılbaşından itibaren yaşanacak gelişmelerle ilgili olarak, "Yılbaşından itibaren 5 bin liranın üzerindeki faturaların e-arşiv olarak düzenlenmesi zorunluluğu geliyor. Yaşanacak ikinci gelişme ise bu mükelleflerin zorunlu olarak bu uygulamaya geçecek olmaları. Sistem şu an için test aşamasında ve neyle karşılaşacağımızı da açıkçası bilemiyoruz" dedi.



Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canatay Hacıköylü da, "Verilerin artışı, kullanıcı sayılarının artışından kaynaklanıyor ve bu durum artarak da devam edecektir. E-Dönüşüm ve e-Vergi uygulamaları arttıkça yeni usul ve esaslar da devreye girecek. Hazine ve Maliye Bakanlığının, 2018-2022 yıllarını kapsayan stratejik planlamasında iki temel hedef ortaya çıkıyor. Bunlardan birincisi e-uygulamaların sayısını arttırmak, ikincisi ise e-Denetim yöntemiyle vergi incelemelerin denetimini arttırmak. E uygulamaların denetim kısmı maalesef ki henüz istediğimiz gibi gelişmişlik seviyesinde değil, bu konuya biraz daha yönelmemiz gerekiyor" diye konuştu.



Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa, Gelir İdaresi Grup Müdürü Hüseyin Acar, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canatay Hacıköylü ve Mali Müşavir Selçuk Gülten konuşmacı olarak katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA