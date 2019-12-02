E-belediye sistemine uzaktan eğitim portalı entegre ediliyor

02.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:27

İçişleri Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında uzaktan eğitim platformu üzerinden e-belediye bilgi sisteminde kullanılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Böylece başta belediye personellerine yüz yüze eğitimin yanı sıra internet ortamında da uzaktan eğitim alma imkanı tanınacak. Sistem geliştikçe e-belediye üzerinden vatandaşta bu yöntemle hizmet alabilecek.



İçişleri Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolüyle, e-belediye sistemi üzerinden uzaktan eğitim platformunun kullanılmasına imkan tanınacak. E-belediye sistemine entegre edilen uzaktan eğitim platformu ilk olarak belediye çalışanlarının eğitiminde kullanılacak. İçişleri Bakanlığı'nın yüz yüze verdiği eğitimlerin yanı sıra internet üzerinden uzaktan eğitim şeklinde de eğitimler verilecek. Böylece zaman ve mekandan tasarruf edilmiş olacak. Sistem belediyelerin kurum içi eğitimlerini de kapsayacak. İlerleyen dönemlerde de belediyelerden gerek sosyal, gerek kurs veyahut belli başlıklarda eğitim alan vatandaşlara da e-belediye sistemi üzerinden uzaktan eğitim yöntemi hizmet verilecek. İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen protokol imza törene İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı, İçişleri Bakanlığı Daire Başkanı Osman Hacıbektaş, Bilgi İşlem Daire Başkan Yardımcıları ile Anadolu Üniversitesi Öğretim üyeleri katıldı.



Bakan Yardımcısı Erdil, imzalanan protokole ilişkin yaptığı konuşmada, "Anadolu Üniversitesi ile üzerinde uzun bir süredir çalıştığımız uzaktan eğitim projenin ikinci fazını gerçekleştirdik. Projenin son fazında da e-belediye ilgili daha geniş kapsamda bir işbirliği gerçekleştiriyoruz. E - belediye uzun süredir İçişleri Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı belediye hizmetlerinin kamuya sunumunda belli bir standart belli bir hizmet kalitesini sağlamak istikametinde, Bakanlığın Bilgi İşlem Daire Başkanlığı marifetiyle yürüttüğümüz çalışmaydı orada belli bir noktaya gelindi. 2020'nin başında bu proje bütün fazlarıyla devreye girecek e-belediye platformu işler hale gelecektir. E belediye aynı zamanda dijital mevzuattır. Türkiye'de yerel yönetimlerin çalışma standartlarını ve özellikle hizmet kalitelerini ve çeşitli alanlardaki dijital işleyişlerini düzenleyen bir mevzuattır. Bir süredir klasik olarak sürdürdüğümüz belediyelerin eğitim hizmetini, Anadolu Üniversitesi ile bir işbirliği yaparak üniversitenin uzaktan eğitim alt yapısından yararlanarak bunu Türkiye'de daha yaygın ve kapsamlı olarak sürdürülmesini sağlayacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA