"E-Belediye" ile yılda 3 milyar TL tasarruf

21.10.2019 15:36

İçişleri Bakanlığı "E-Belediye Bilgi Sistemi" sayesinde ülke genelinde yılda minimum 3 milyar TL tasarruf hedeflendiği bildirildi.



"E-Belediye Bilgi Sistemi" tanıtım toplantısı Samsun'da Canik Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, İçişleri Bakanlığı Daire Başkan Yardımcısı Kemal Atasoy, daire başkanları ve ilgili ilçe belediye personelinin katıldığı toplantı Canik Kültür Merkezinde başladı.



Üç gün sürecek olan "E-Belediye Bilgi Sistemi" toplantısının açılışında konuşan Başkan Mustafa Demir, sanayi toplumundan bilgi toplumuna hızlı bir geçişin söz konusu olduğuna işaret ederek, iletişim teknolojilerinin her alanı olduğu gibi kamu yönetimini de etkilediğini kaydetti.



3 milyar TL tasarruf



İçişleri Bakanlığı yetkilileri sistem hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu bilgiler verildi:



"Vatandaşlar ulaşmak istedikleri bilgiye ve resmi evraklara daha az bürokratik işlemle daha hızlı bir şekilde erişebilmekte, böylece bir yandan devlet saydamlaşmakta, öte yandan vatandaşlar da devletin karar mekanizmalarında daha aktif olarak yer alabilmektedirler. Bilgi ve iletişim teknolojileri belediyeler bakımından, kentler açısından üç önemli işlevi yerine getirme yeteneğine, potansiyeline sahiptirler. Bu işlevlerden ilki, toplu taşıma, ulaşım, su ve kanalizasyon gibi temel kentsel sistemlerin yönetiminde, veri toplanması, sınıflandırılması, işlenmesi ve yönetsel kararların alınması süreçlerinde destek olmalarıdır. İkincisi, bu teknolojilerin yerel yönetimler ve kent bürokrasisi ile merkezi yönetim, vatandaşlar ve ticari kuruluşlar arasındaki iletişim sorununu ortadan kaldırabilecek potansiyel taşımalarıdır. Üçüncüsü ise, gelişmiş birer telekomünikasyon altyapısına sahip kentlerin ekonomik yatırımlar için birer çekim merkezi olmalarını sağlayacaktır. Sistem sayesinde ülke genelinde yılda minimum 3 milyar TL tasarruf hedeflenirken, iş gücü kaynak ve zaman tasarrufu sayesinde belediyeler ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Bu sisteme geçiş 2020 yılında bütün belediyeleri kapsayacak şekilde hedeflenmekte olup belediyelerdeki önemli veri akışı sorununu da ortadan kaldırmış olacak."



Canik sisteme hazır



Canik Belediyesinde E-Belediye Bilgi Sistemi'ne geçiş için hazırlıklar tamamlandı. Canik Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından E- Belediye Sistemi'ne geçiş için son aşama olan eğitim seminerleri başlatılarak daha kolay ve ulaşılabilir belediyecilik anlamında önemli mesafe alınmış olunacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA