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E-Başla kitabının ikinci baskısı yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Kültür Sanat
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E-Başla kitabının ikinci baskısı yapıldı

İnternetin sunduğu fırsatlardan faydalanmak isteyenlere hitap eden ve 'E-Başla' sloganıyla girişimci adaylarına ve online ticaretini geliştirmek isteyenlere yön göstermesi hedeflenen E-Başla isimli kitabın ikinci baskısı yapıldı.

İnternetin sunduğu fırsatlardan faydalanmak isteyenlere hitap eden ve 'E-Başla' sloganıyla girişimci adaylarına ve online ticaretini geliştirmek isteyenlere yön göstermesi hedeflenen E-Başla isimli kitabın ikinci baskısı yapıldı. Çok satanlarda yerini alan kitap Mustafa Erkayhan imzası taşıyor.

Özellikle pandemi döneminin parlayan yıldızı olan e-ticaret'in yoğun ilgi gördüğü günümüzde, gelirlerini artırmak isteyen girişimci adayları ve yeni girişimlere hazırlananlar için yazılan bu e-ticaret rehberi, e-ticaret alanındaki başlangıç için en kritik ipuçlarını anlaşılır bir dilde okura sunduğunu söyleyen Erkayhan, ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kitap, hangi ürün nereden alınır, nakliye süreci nasıl işler, nasıl satış yapılır, ürünler nasıl pazarlanır gibi ileri seviye sorunların çözümünü sunarken pazar yerleri nelerdir, bu yerlerde dükkan açmak nedir, nasıl yapılır gibi sorularına cevap veriyor.

Uluslararası markaların üst düzey yöneticileri tarafından önerilen Mustafa Erkayhan'ın 'E-Başla' kitabının güncellenmiş baskısına tüm online kitap mağazaları, pazaryerleri ve kitabevlerinden ulaşılabiliyor.


E-Başla kitabının ikinci baskısı yapıldı

E-Başla kitabının ikinci baskısı yapıldı

E-Başla kitabının ikinci baskısı yapıldı

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Kitap, Kültür Sanat, Haberler

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