E-atıklar kod yazıyor

Tüm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarından kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmeyi hedefleyen Vodafone, Türkiye'de de elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik eden çok özel bir projeye imza attı. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliği ile yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında hayata geçirilen kodlama sınıfında, Mardin ve çevresindeki tüm çocuklar kodlama eğitimi alabilecek. Proje kapsamında ayrıca, sürdürülebilirlik, çevre ve geri dönüşüm ile ilgili çocuklara farkındalık ve bilinç kazandırmak amacıyla okul kütüphanesine kitap da bağışlandı.

Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu'nda düzenlenen açılış törenine Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Mardin Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer de katıldı.

HASAN SÜEL: "E-ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ TEŞVİK ETMEYİ VE FARKINDALIK YARATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi: "Elektronik atıklar, çoğunluğu zehirli olan zararlı maddeler içeriyor ve doğru şekilde yok edilmediğinde, insan ve çevre sağlığına ciddi zararlar veriyor. Dünyadaki atıkların sadece %1'ini elektronik atıklar oluşturmasına rağmen, topraktaki tehlikeli madde kirliliğinin %70'ine elektronik atıklar sebep oluyor. Bir teknoloji şirketi olarak, çevreye karşı sorumluluk taşıdığımıza inanıyor ve çevresel etkimizi en aza indirmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, çalışanlarımızı da dahil ederek elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmeyi ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedeflediğimiz bir proje gerçekleştirdik. Ofislerimizde topladığımız elektronik atığın geri dönüşümünden elde edilen gelirle Mardin Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu'nda 10 bilgisayarlı bir kodlama sınıfı kurduk. Aynı zamanda, çocuklarımıza sürdürülebilirlik, çevre ve geri dönüşüm ile ilgili farkındalık ve bilinç kazandırmak amacıyla okul kütüphanesine kitap bağışladık."

HEDEF %100 YENİLENEBİLİR ENERJİ

Vodafone, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için, tüm dünyada 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %50 azaltmayı ve kullandığı elektriğin %100'ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefliyor. Şirket, Türkiye'de de operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini daha az atık üretimi ve daha az doğal kaynak kullanımı ile azaltırken, ürettiği atığı da geri dönüştürüyor. 2010'dan bu yana toplam 2 milyon ton kağıt kullanımını önleyerek yaklaşık 34 bin ağacın kesilmesini önleyen ve 2017/18 mali yılında 15 ton kağıt, plastik ve evsel atığı geri dönüştüren şirketin şebeke kaynaklı atıkları ise lisanslı geri dönüşüm firmaları tarafından %99 oranında geri dönüştürülüyor.

Kaynak: Bültenler