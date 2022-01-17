E-Arşiv Fatura İşlemleri

Firmalar, ticari faaliyetlerinde kağıt ortamında fatura düzenlemek ve muhafaza etmek zorundadır. Vergi Usul Kanuna göre ibraz edilmek zorunda olan faturaların, elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshalarının da elektronik ortamda muhafaza edilmesi, e-arşiv fatura sistemi ile sağlanıyor.

E-Arşiv

E-arşiv fatura sistemine dahil olan müşterilerinin, son kullanıcılara ya da e-arşiv fatura sistemine dahil olmayan firmalara elektronik ortamda fatura düzenleyebilmelerini sağlıyorlar. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olan e-arşiv fatura sistemi kullanılmaya başlandığında verimlilik ve güvenlik açısında büyük avantajların elde edildiğini belirtiyorlar.

E-arşiv Fatura Düzenleme

Vergi Usul Kanunu yönetmeliklerine göre kimlerin e-arşiv fatura sistemini kullanması gerektiği belirlenmiştir. Günlük fatura kesme limitleri her yıl güncelleniyor ve belirlenen miktarın üzerinde fatura düzenleyen firmalar e-arşiv fatura sistemi kullanmak zorunda kalıyor. E-arşiv fatura düzenleme işlemleri elektronik ortamda yapılır ve düzenlenen faturaların, gönderilmesi, saklanması da elektronik ortamlarda yapılıyor.

Firmalar, yaptıkları işlemler için fatura düzenlemek zorundadır. E-arşiv uygulamasını kullanmaya başlayanlar en fazla 7 gün öncesi işlemlere fatura düzenleyebiliyor. Güvenli işlemler yapılabilmesi için kullanıcıların bu süresi aşmamaya dikkat etmeleri gerektiğini, yazılım kurulum ve kullanım aşamasında müşterilerine bildiriyorlar.

E-arşiv Fatura Sisteminin Firmalara Faydası

E-arşiv fatura sistemini kullanmaya başlayan şirketler, fatura işlemlerinin tümünü elektronik ortam üzerinden yapar ve birçok fayda elde eder. Her firma verimlilik artırıcı çalışmalar yapmak ister. E-arşiv fatura ile maliyet ve güvenli işlem avantajları sağlanabiliyor.

Faturaların elektronik ortamda kolaylıkla düzenlenmesini ve saklanmasını sağlıyor,

Müşterilere faturaların elektronik ortamda anında ulaştırılmasını sağlıyor,

Kağıt fatura yazılımı yapılmadığı için maliyet avantajı sağlıyor.

Elektronik ortamda düzenlenen faturalar zaman kazandırıyor,

Fatura tesliminde, faturaların kaybolması ya da geç teslim edilmesi gibi sorunlar ortadan kalkıyor.

E-arşiv fatura sistemi kullanılmaya başlandığında firmaların uluslararası standartlara göre işlem yapmalarını da sağlıyorlar.

E-arşiv Özellikleri

Firmalar, müşterilerine düzenledikleri faturaların ikinci nüshasını muhafaza etmek ve gerek duyulduğunda ibraz etmek zorundadır. E-arşiv fatura sisteminin en önemli özelliği, elektronik ortamda kolay işlemlerle düzenlenen faturaların, kağıt olmadan, elektronik ortamdan gönderilmesini ve ikinci nüshalarının e-arşiv sisteminde saklanmasını sağlıyor. Önemli özelliklerinden birisi, 10 yıl boyunca saklanabilen fatura verileri ile raporlamanın daha rahat yapılabilmesidir.

E-Arşiv Fatura Kesme

E-arşiv fatura yazılımını kullanmaya başlayan firmalar, GİB portalı üzerinden fatura düzenlemeye başlayabiliyor. Firmalar fatura düzenleme işlemlerini GİB portalı ya da özel entegratör firmaların sistemleri üzerinden faturalarını düzenleyerek gönderebiliyor. E-arşiv uygulamasında işlem adımlarını kolay seçeneklerle oluşturdukları için müşteri ve satışı yapılan ürün bilgileri girildiğinde tek tıkla e-arşiv faturayı hemen kesebiliyorlar. Diğer erp uygulamaları ile entegre edilebilen bir yazılım olduğunu ve kolay kullanım özelliği ile fatura düzenleyerek, elektronik ortamda işlem yapılmasını sağlıyorlar.

Faturaların Arşivlenmesi

Firmalar, müşterileri için düzenlemiş oldukları faturaları güvenli bir şekilde arşivlemek zorundadır. E-arşiv fatura sistemi ile faturaların ikinci nüshasının elektronik ortamda daha güvenli ve uzun süreli arşivlenmesini sağlıyor. Yasal mevzuata ve yazılım sistemi özelliklerine göre elektronik olarak düzenlenen tüm faturaların 10 yıl boyunca muhafaza edilmesi sağlanıyor. Bu faturalara istenildiği zaman dijital sistemler üzerinden ulaşılabiliyor.

E-Arşiv Fatura Maliyet Avantajı

Firmalar, her satış işlemi için kağıt fatura düzenlediklerinde maliyetlerin daha yüksek olmasına neden olabiliyor. E-arşiv fatura maliyet avantajı sağlıyor. Kağıt fatura düzenlemeye gerek kalmadığı gibi faturaların, elektronik ortam üzerinden gönderilmesi, kargo masraflarını da ortadan kaldırıyor. E-arşiv fatura sistemi üzerinden faturaların ikinci nüshasının da elektronik alanda saklanması, depolama alanı ve diğer maliyetlerinin de azalmasını sağlıyor.

E-Arşiv Portal

E-arşiv portal birtakım faturaların ve belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi, takip ve ibraz edilmesine imkan veren türden sistemdir. Bu sistemin tasarlanmasının ardında Gelir İdaresi kurumunun da oldukça önemli bir payı vardır.

Hizmet veren kişiler birtakım işlemlerde ilgili faturaları doğrudan e-arşiv portal üzerinden düzenleyerek müşterilerine iletme şansını elde ederler. Bu kapsamda tüm işlemlerin sorunsuz gerçekleştirilmesi ve bilhassa ilgili evrakların saklanması için güvenli bir web sitesinin kullanımına ihtiyaç vardır.

Bu site birbirinden farklı işlemlerin yapılabilmesine imkan veren güvenli bir alan olarak öne çıkıyor. Burada her kullanıcı kendisine ait bir portal ekranına sahip oluyor. O portal üzerinden kişiler hem çeşitli raporlara ulaşıyor hem evraklarını saklayabiliyor ve hem de onları gerekirse başka yerlere gönderebiliyor.

E-Arşiv Başvuru İşlemleri

Resmi olarak ibraz edilmesi veya saklanması gereken birtakım belgelerin dijital ortama bir uyumluluk sağlaması birçok açıdan önem arz eder. Çünkü bu sayede ekstra bir kağıt harcaması veya fiziki olarak onların saklanmasına gereksinim kalmaz.

Bu site resmi olarak birtakım faaliyetlerde bulunan hemen herkese profesyonelce bir e-arşiv hizmeti sunuyor. Her bir imkandan yararlanılması için bu siteye, ana sayfadaki "hemen başvur" kısmından direkt başvuru yapılabiliyor.

E-Arşiv Faturaları

Bilindiği üzere resmi nitelikte gerçekleştirilen işlemlere dair bazı faturaların Gelir İdaresi Başkanlığı'na ibraz edilmesine ihtiyaç vardır. Bu site bu yöndeki işlemlerin en hızlı şekilde gerçekleştirilmesine bir olanak tanıyor.

Siteye e-arşiv sistemine eklenen çeşitli türden belgeler gereksinim olduğu noktada Gelir İdaresi Başkanlığı'na kolayca ibraz edilebiliyor. Bunun yanı sıra bu sitenin sistemine kaydedilen fatura ve diğer evrakların geçmiş dokümanlarına da gerektiğinde hızlıca ulaşılabiliyor.

E-Arşiv Portal Giriş Nasıl Yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki e-portal arşiv sistemine giriş yapmak için birtakım basit işlemlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Sonrasında resmi olarak tüm verilere doğrudan bu kurumun sitesinden erişim sağlanabiliyor.

Kurumun sitesinin ana sayfasındaki interaktif şifre ile giriş ekranına gelinmelidir. Ardından istenen kullanıcı adı ve parola belirtilen yerlere girilmelidir. Sonrasında "giriş" yazan kısma tıklanmalıdır. Bu işlemle kişisel portala sorunuz erişim sağlanabiliyor.

Hali hazırda sahip olunan interaktif vergi dairesi şifresi e-arşiv portalına sorunsuz bir şekilde erişmeye fırsat veriyor. Kullanıcı adı, şifre ve giriş adımlarıyla herkes kendi bilgilerine kolayca ulaşabiliyor.

E-Arşiv Portal Şifresi Nasıl Alınır?

Online ortamda e-arşiv portal şifresinin alınması işlemleri de en pratik şekilde yerine getirilebiliyor. Bu sitede bununla ilgili ihtiyaç duyulan tüm yönlendirmelere yer veriliyor. Öncelikle e-arşiv fatura portalı ana ekranına gelinmesi gerekiyor.

Eğer mevcut halde elde bulunan vergi dairesi ve parola erişime bir imkan vermiyorsa o zaman e-devlet sayfasına geçilmesine ihtiyaç oluyor. Burada e-devlet sisteminden kayıt ol yönlendirmeleri takip edilince yeni bir portal şifresi sorunsuz alınabiliyor. Sonrasında kişisel e-arşiv portalına kolayca girilebiliyor.

E-Arşiv Portal Ne Zaman Başlıyor?

E-arşiv portal sistemine geçişle birlikte tüm resmi işlemler daha hızlı ve rahat bir şekilde yerine getirileceğinden bu bir ölçüde artık zorunlu tutuluyor. Konuyla ilgili tüm detaylar bu platformda yer buluyor.

Dijital alanda verdikleri hizmetlere karşılık bir fatura kesme zorunluluğu bulunan mükelleflerin e-fatura uygulamasına zorunlu olarak geçiş yapmaları gerekiyor.

E-Arşiv Portal Sistemini Kimler Kullanabilir?

E-arşiv portal sisteminden kimlerin faydalanacağına ilişkin de bu sitede birçok rehberlik edici bilgi bulunuyor. Bu sistemi kullanmaya yönelik yasal bir zorunluğu bulunan firmalar e-arşiv portalı sorunsuz kullanabilirler.

Bunun yan sıra her ay standart durumdan daha fazla fatura kesmek durumunda kalan firmalar da yine e-arşiv portal sistemini kullanabiliyorlar.

E-Arşiv Fatura Uygulaması

E-arşiv uygulaması hizmetleri ile kimlerin, nasıl faydalanabileceği hakkında bilgi veriyorlar. E-arşiv uygulaması, GİB tarafından belirlenmiş standartlara faturaların elektronik ortamda hazırlanması, muhafaza edilmesi, ibraz edilmesi ve raporlanmasını sağlayan özel yazılım uygulamasıdır. Müşterilerinin e-arşiv fatura gönderebilmesini sağlamak için e-fatura ve e-arşiv uygulama entegrasyonunu yaparak kullanmalarını sağlıyor. E-arşiv uygulaması sayesinde, vergi mükellefi olan ve olmayan müşterilere kağıt fatura yerine elektronik fatura düzenlenebiliyor. 433 seri nolu vergi usul kanunu genel tebliği ile e-arşiv uygulaması yürürlüğe girmiştir.

E-arşiv Uygulamasından Kimler Yararlanabiliyor?

Gelirler İdaresi Başkanlığının belirlemiş olduğu esaslara göre başvuru yapan firmalar, e-arşiv uygulamasından yararlanabiliyor. E-fatura uygulamasına kayıtlı olan firmalar, faturalarını iletmek, ibraz etmek ve muhafaza için e-arşiv uygulamasından faydalanmalıdır. GİB tarafından belirlenen ve her yıl güncellenen işlem limitleri üzerinde işlem yapan mükelleflerin 01.01.2020 tarihine kadar e-arşiv uygulamasına geçmeleri zorunlu hale getirilmiştir. Firmalar günlük ve yıllık işlem limitlerine göre yasa ile belirlenen şartlara göre e-arşiv uygulamasını kullanarak elektronik ortamda fatura oluşturmak, göndermek ve ikinci nüshasını dijital ortamda saklamak zorundadır.

E-arşiv Uygulamasının Faydaları

E-arşiv uygulaması ile firmaların birçok işlemlerini elektronik ortama taşımalarını sağlıyorlar. Fatura düzenleme işlemlerinin elektronik ortama taşınması, maliyet ve zaman tasarrufu elde edilmesini sağlıyor. Müşterilerinin e-arşiv uygulamasını kullanmaya başladıklarında elde edecekleri faydaların çok fazla olduğunu ve bazılarının şunlar olduğunu gösteriyorlar.

Fatura yazdırma, gönderme ve arşivleme maliyeti ortadan kalkıyor,

Sundukları destek ve güvence ile fatura gönderimi ile ibrazın elektronik ortamda daha hızlı yapılmasını sağlıyor,

E-arşiv uygulaması üzerinden hazırlanan faturalar müşterilere birkaç saniye içerisinde ulaştırılıyor.

Dosyalama yaparak oluşturulan arşivlemede belge kaybolma riski daha fazla iken e-arşiv uygulamasında belge kaybolma riski yoktur.

Arşivlenen elektronik fatura kayıtlarına daha hızlı ulaşılır,

Elektronik ortamda oluşturulan ve muhafaza edilen faturalar istenildiği zaman kağıt fatura olarak çıktı alınabilir.

E-arşiv uygulamasının faydaları, maliyetsiz işlem ve kısa sürede fatura oluşturma, güvenli muhafaza olarak sayılabiliyor.

E-arşiv Uygulaması Kullanımı

GİB tarafından belirlenen standartlara göre fatura düzenlemek zorunda kalan firmalara, e-arşiv uygulamalarını kolay kullanım özelliğine sahip olduğunu gösteriyorlar. E-arşiv uygulaması kurulum işlemlerinden sonra diğer e-fatura uygulamaları ile entegrasyonu yapılıyor. Tüm entegrasyon işlemleri yapıldıktan sonra kullanıcılar, müşteri bilgilerine göre elektronik ortamda faturaları hatasız bir şekilde oluşturabiliyor. Oluşturulan faturalar, pdf formatında ve müşteri e-posta adresine hemen gönderiliyor.

E-Arşiv Maliyet Avantajı

Ticaret yapan herkes, maliyetlerini düşürmek için en güvenilir seçenekleri kullanmak ister. E-arşiv uygulaması ile firmaların fatura işlem maliyetlerini düşürmeye çalışıyorlar. Firmalar, tüm ticari işlemleri sonunda fatura düzenler ve kağıt çıktı aldıklarında, kağıt maliyeti ve faturanın kargo ile gönderilmesi maliyeti ile karşılaşırlar. E-arşiv uygulaması ile maliyet avantajı sağlıyor, kağıt fatura çıktısı alma ve kargo ile gönderme zorunluluğu kalmıyor. Tüm faturalara, elektronik ortamda hazırlanıyor ve gönderiliyor.

E-arşiv Uygulaması Arşivleme Hizmetleri

E-arşiv uygulaması ile birçok işlem bir arada yapılabiliyor. Elektronik ortamda düzenlenen tüm faturalar, yine yasal düzenlemede belirtilen şartlara göre elektronik ortamda muhafaza edilmek zorundadır. Güvenli arşivleme hizmetleri sunuyor ve tüm faturaların elektronik ortamda 10 yıl muhafaza edilmesini sağlıyorlar. Arşivleme hizmetleri sayesinde geçmiş dönemlerle ilgili raporlama işlemleri de hemen yapılabiliyor.

Kimler E-Arşiv Fatura Düzenler

Vergi Usul Kanunun yönetmelikleri kimlerin ve hangi özelliklerdeki firmaların e-arşiv uygulamasını kullanarak elektronik fatura düzenleyebileceğini belirlemiştir. İnternet üzerinden online hizmet satışı yapanlara aracılık eden e-ticaret firmaları, e-arşiv uygulamasını kullanmak zorundadır. Ayrıca yasa ile belirlenen limitler üzerinde fatura düzenlemek zorunda kalanlar uygulamayı kullanmak zorunda kalıyor.

E-Arşiv Fatura Yazılımı

E-arşiv fatura, dijital sistemlerin daha verimli kullanılmasını sağlayan ve kağıt fatura ile aynı hukuki özelliklere sahip fatura sistemidir. E-arşiv yazılımları, tüm sektörlerin yapısına uyumlu olarak hazırlanır ve son kullanıcıya faturaların elektronik ortamda gönderilmesini sağlar. E-arşiv fatura yazılımları ile oluşturulan tüm faturaların dijital ortamda saklanmasını ve istenildiği zaman tüm fatura bilgilerinin anında ibraz edilmesini sağlıyorlar. Müşterilerinin faturalarını son kullanıcılara, pdf formatında ve e-posta üzerinden gönderilmesin sağlarken, yine bir nüshasının dijital olarak elektronik ortamda muhafaza edilmesini sağlıyorlar.

E-arşiv Fatura Yazılımı Kullanımı

Yapılan yasal düzenlemelerde, kimlerin e-arşiv fatura yazılımı kullanması gerektiği belirlenmiştir. Günlük işlem durumlarına göre vergi mükellefi olan ve vergi mükellefi olmayan bazı kullanıcılar e-arşiv yazılımı kullanmak zorundadır. Firma yaptığı bilgilendirme ile vergi mükellefi olan firmalara gün içerisinde 1.500 TL üzeri fatura kesecek olanlar e-arşiv fatura yazılımı kullanmak zorundadır.

Vergi Mükellefi olmayan müşterilerine günlük 10.000 TL üzeri fatura kesecek olanlarında e-arşiv fatura düzenlemesi zorunlu hale getirilmiştir. E-arşiv fatura yazılımı üzerinden düzenlenen faturalar, alıcı ve satıcı tarafından 7 gün içerisinde iptal edilebiliyor. Belirlenen süre içerisinde iptal edilmeyen faturalar geçerli olur ve kayıtlara geçer.

E-arşiv Fatura Yazılımının Avantajları

Firmaların maliyetini azaltmak ve işlem verimliliğini arttırmak için e-arşiv fatura yazılımının kullanılmasının avantajlı olduğu belirtiliyor.

E-arşiv fatura yazılımının avantajları şunlardır;

Fatura başı maliyeti azaltıyor,

Muhasebe süreçlerini azaltıyor,

Fatura düzenleme işlemlerinde hata oranını düşürüyor,

Zaman tasarrufu sağlıyor,

Faturaların elektronik ortamda hemen gönderilmesini sağlıyor,

Fatura depolama fiziksel yapılmayacağı için saklama maliyetlerini azaltıyor,

Veri güvenliği sağlıyor.

Yasal düzenlemeye uygun olarak hazırlamış oldukları e-arşiv fatura yazılımının kurulum, kullanım ve avantajları hakkında firmaları bilgilendirerek bu hizmetten faydalanmalarını sağlıyor.

E-arşiv Uygulaması ile Neler Yapılabilir?

E-arşiv fatura yazılımları ürünlerini sunarken, firmalara sağlayacağı faydalarla birlikte neler yapılacağı konusunda da bilgi veriyorlar. E-arşiv uygulaması, erp programı ile uyumludur ve kolay entegrasyon yapılır. Mevzuata göre güncellenebiliyor ve bakım destek hizmeti sunuyorlar. Gelişmiş raporlama sistemi sayesinde anlık verilere göre raporlama yapılabiliyor. Yazılım sayesinde 10 yıl boyunca güvenli arşivleme hizmeti sunuyor.

Kolay Kullanım Avantajı

E-arşiv fatura yazılımının tüm özelliklerini ve kullanımını gösteriyorlar. Elektronik sistemler kullanılmaya başlandığında firmalar, hem iş gücü hem de maliyet ve zamandan tasarruf etmeye başlayacaktır. E-arşiv fatura yazılımı sayesinde fiziki olarak fatura yazdırma, faturaların kargolanması gibi işlemler ortadan kalkmış oluyor.

Müşteri siparişleri oluşturulurken girilen bilgiler sayesinde, faturalarda otomatik olarak hazırlanıyor. Kolay kullanım işlem menüleri ile e-arşiv faturalarının düzenlenmesi, kontrol edilmesi ve müşteriye gönderilmesi yazılım üzerinden kolay yapılıyor. Faturalar, elektronik sistemler üzerinden anında gönderilebiliyor.

Güvenli Arşivleme

E-arşiv fatura yazılımlarını sunarken, veri güvenliği ve dijital arşivleme avantajlarının neler olduğunu da gösteriyorlar. Tüm faturalar, dijital arşivleme sisteminde saklandığı için faturaların kaybolması gibi sorunların önüne geçilmiş olunuyor. Yazılım üzerinden tüm faturalar 10 yıl boyunca muhafaza edilebildiği için istenilen faturalar istenildiği zaman ulaşılabiliyor. Güvenlik yazılımları ile veri güvenliği sağlandığı için e-arşiv faturaları güvenli bir şekilde arşivlenebiliyor.

Faturaların Müşterilere Ulaştırılması

E-arşiv fatura yazılımlarını kullanan firmaların birçok avantajdan faydalanmaya başladığını belirtiyorlar. Firmalar, satış işlemleri sonrasında düzenledikleri faturalarını, e-arşiv fatura yazılımı sayesinde müşterilerine anında ulaştırabiliyor. Oluşturulan faturalar, alıcı firma ya da son kullanıcı müşterilere bir tık ile anında ulaştırılıyor. Fatura gönderme işlemi yapıldığı anda müşteriler faturaları görüntüleyerek inceleyebiliyor. E-arşiv fatura yazılımı sayesinde, faturaların kargoda kaybolması ve müşteriye ulaşmaması gibi sorunlar yaşanmıyor.

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