E-5 yanyolda hayvan pazarı ve kesimhane trafiği havadan görüntülendi

E-5 yanyolda hayvan pazarı ve kesimhane trafiği havadan görüntülendi

5 yanyolda hayvan pazarı ve kesimhane trafiği havadan görüntülendi Avcılar'da kurulan hayvan pazarına gelen vatandaşlar araçlarını E-5 karayoluna park ettiİSTANBUL - Avcılar'da E-5 yanyol üzerine açılan hayvan pazarı ve kurban kesim alanında vatandaşların E-5 karayolu üzeri ve yan yola park...

11.08.2019 19:23
E-5 yanyolda hayvan pazarı ve kesimhane trafiği havadan görüntülendi

E-5 yanyolda hayvan pazarı ve kesimhane trafiği havadan görüntülendi
Avcılar'da kurulan hayvan pazarına gelen vatandaşlar araçlarını E-5 karayoluna park etti
İSTANBUL - Avcılar'da E-5 yanyol üzerine açılan hayvan pazarı ve kurban kesim alanında vatandaşların E-5 karayolu üzeri ve yan yola park ettiği araçlar yüzünden trafik durma noktasına geldi. Trafiğin durduğu o anlar havadan görüntülendi.
E-5 Karayolu Avcılar Ambarlı yan yol üzerine kurulan hayvan pazarı ve kurban kesim alanı olumsuzluğa neden oldu. Bayram namazının ardından kurban kesimine gelen vatandaşlar araçlarını yanyol ve E-5 karayolu üzerine park etti. Avcılar Merkez istikametine doğru parklanmalar nedeniyle trafik tamamen dururken, araçların bazılarının E-5 üzerine park etmesi de yoğun trafiğe neden oldu. Oluşan trafik havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA
E-5 yanyolda hayvan pazarı ve kesimhane trafiği havadan görüntülendi
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