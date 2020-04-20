E-5 ve metrobüs yollarında kısıtlama sonrası hareketlilik böyle görüntülendi
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Avcılar

E-5 ve metrobüs yollarında kısıtlama sonrası hareketlilik böyle görüntülendi

5 ve metrobüs yollarında kısıtlama sonrası hareketlilik böyle görüntülendi 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Avcılar'da E-5 Karayolu, metrobüs durakları ve yaya yürüyüş yollarındaki hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.

20.04.2020 09:17 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:19
E-5 ve metrobüs yollarında kısıtlama sonrası hareketlilik böyle görüntülendi

E-5 ve metrobüs yollarında kısıtlama sonrası hareketlilik böyle görüntülendi

İSTANBUL - 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Avcılar'da E-5 Karayolu, metrobüs durakları ve yaya yürüyüş yollarındaki hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusu sonrası İstanbul'un da aralarında olduğu 31 şehire 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın ardından ilk günde İstanbul'da E-5 karayolu ve yaya yürüyüş yolları ve metrobüs yollarında hareketlilik yaşandı. Trafik yoğunluk uygulamasında yoğunluk yüzde 11 olarak görüldü. Yaşanan hareketlilik ise drone ile havadan görüntülendi.

E-5 ve metrobüs yollarında kısıtlama sonrası hareketlilik böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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