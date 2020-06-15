E-5'teki yoğun trafik havadan görüntülendi
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E-5'teki yoğun trafik havadan görüntülendi

Haftanın ilk mesai gününde E-5 Karayolu'nda yer yer yoğun trafik oluştu.

E-5'teki yoğun trafik havadan görüntülendi
15.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:43

Haftanın ilk mesai gününde E-5 Karayolu'nda yer yer yoğun trafik oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Yeni tip Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hayat yeni normale dönerken haftanın ilk mesai gününde E-5'te yine trafik yoğunluğu oluştu. Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Beylikdüzü'nden Avcılar, Küçükçekmece istikameti ile Yenibosna Şirinevler istikametinde trafik 'dur, kalk' şeklinde ilerledi. Belediyenin trafik uygulamasında ise trafiğin yüzde 40 seviyelerinde olduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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