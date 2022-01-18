Beyoğlu'nda 3 otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Beyoğlu'nda 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Edirne istikameti Halıcıoğlu mevkisinde Z.E'nin kullandığı 34 DKB 548 plakalı otomobil, 34 BZD 12 ve 34 BOL 657 plakalı araçlarla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışma sonrası araçta sıkışan sürücü Z.E, itfaiyenin yardımıyla çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Z.E'nin makas atarak ilerlediği ve kazanın bu nedenle gerçekleştiği iddia edildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.