E-5'te Trafik Yoğunluğu Yüzde 69'lara Ulaştı

İstanbul'da gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 69'a çıktı.

İstanbul'da gün içerisinde belirli aralıklarla etkisini gösteren yağışında etkisiyle E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Mesainin bitmesiyle birlikte yağış ve bazı bölgelerde etkisini gösteren rüzgar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğunun yüzde 69'a çıktığı görüldü. Ana arterlerde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA