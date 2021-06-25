E-5'te tırın üstündeki dev makara köprüye takılarak yola düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

E-5'te tırın üstündeki dev makara köprüye takılarak yola düştü

İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - Haberler | 3. Sayfa

5'te tırın üstündeki dev makara köprüye takılarak yola düştü -Kazada faciadan dönüldü E-5 Bakırköy mevkiinde üstünde iki tane dev kablo makarası ile seyir halinde olan tırdaki makaralardan biri köprüye takılarak yola düştü.

E-5'te tırın üstündeki dev makara köprüye takılarak yola düştü

-Kazada faciadan dönüldü

İSTANBUL - E-5 Bakırköy mevkiinde üstünde iki tane dev kablo makarası ile seyir halinde olan tırdaki makaralardan biri köprüye takılarak yola düştü. Tırın arkasından gelen araç olmaması sayesinde faciadan dönüldü.

Kaza, bu akşam saat 22.15 sıralarında E-5 Ankara istikameti Bakırköy mevkiinde yaşandı. Üzerinde iki tane dev kablo makarası bulunan tırdaki makaralardan biri Ataköy köprüsüne takılarak yola düştü ve köprünün altında sıkışıp kaldı. Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken tırın arkasında araç olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi. Köprünün altına sıkışan dev makara, olay yerine gelen vinç ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Makara aynı tırın üstüne bu sefer yatay olacak şekilde yerleştirldi ve tır yoluna devam etti. Kazanın yaşandığı E-5 Ankara istikametinin sol şeridi makara yoldan kaldırılana kadar kapalı kaldı ve yolda yoğunluk oluştu. Makaranın sıkıştığı yerden çıkarılmasıyla birlikte trafik akışı da normale döndü.

"Facia önlendi verilmiş

sadakamız varmış"

Köprünün altına sıkışan makarayı çıkarmak için gelen Kenan Gündoğdu "Şöfor arkadaş yolu şaşırmış. E-5'e girmiş. Köprüden biraz süratli geçince köprünün altına makarayı taktı. Biz de geldik kurtardık. Şimdi düzeltip yoka sokacağız onu. Şoforümüz yeni olduğu için ona yardımcı olmaya geldik. Facia önlendi verilmiş sadakamız varmış." dedi.

E-5'te tırın üstündeki dev makara köprüye takılarak yola düştü
E-5'te tırın üstündeki dev makara köprüye takılarak yola düştü
E-5'te tırın üstündeki dev makara köprüye takılarak yola düştü
E-5'te tırın üstündeki dev makara köprüye takılarak yola düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı
Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı
Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Kaza yapanlara su vermek için aracından indi, feci şekilde can verdi: 1 ölü 4 yaralı
Kaza yapanlara su vermek için aracından indi, feci şekilde can verdi: 1 ölü 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
E-5'te tırın üstündeki dev makara köprüye takılarak yola düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 00:58:24. #1.15#

title