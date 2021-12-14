E-5'te ticari taksi aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Haberler
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E-5'te ticari taksi aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

5 Karayolu Beylikdüzü-Avcılar istikametinde sürücünün kontrolünden çıkan ticari taksinin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı .

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - E-5 Karayolu Beylikdüzü-Avcılar istikametinde sürücünün kontrolünden çıkan ticari taksinin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı .

Kaza, saat 22.00 sıralarında E-5 Karayolu Beylikdüzü Yakuplu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Selimcan S. İdaresindeki 59 T 0195 plakalı ticari taksi, Avcılar istikametine doğru ilerlediği sırada sürücünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Selimcan S. ve yolcu Can Polat M. ticari taksinin içerisinde sıkışarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücü ve yolcuyu bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazadan dolayı trafik akışını tek şeritten sağladı. Kazaya karışan ticari taksinin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

E-5'te ticari taksi aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

E-5'te ticari taksi aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

E-5'te ticari taksi aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

E-5'te ticari taksi aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

E-5'te ticari taksi aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

E-5'te ticari taksi aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

E-5'te ticari taksi aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

E-5'te ticari taksi aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

E-5'te ticari taksi aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

E-5'te ticari taksi aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

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