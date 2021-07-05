Son dakika haberleri | E-5'te seyir halindeki tır yanmaya başladı, itfaiyenin müdahalesi faciayı önledi
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Son dakika haberleri | E-5'te seyir halindeki tır yanmaya başladı, itfaiyenin müdahalesi faciayı önledi

Son dakika haberleri | E-5'te seyir halindeki tır yanmaya başladı, itfaiyenin müdahalesi faciayı önledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: 5 karayolu Pendik mevkiinde seyir halinde olan bir tırdan dumanlar yükseldi.

E-5 karayolu Pendik mevkiinde seyir halinde olan bir tırdan dumanlar yükseldi. Tırın alt kısmından gelen dumanları fark eden tır sürücüsü aracını yol kenarına çekerek kendisini dışarı attı. Alevlerin sarmaya başladığını tırdaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, geçtiğimiz günlerde E-5 karayolu Pendik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan bir tırın alt kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Tırın alt kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden tır sürücüsü ile yoldaki diğer sürücüler paniğe kapıldı. Tır sürücüsü tırı yol kenarına çekerek kendisini dışarı atıp durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tırı sarmaya başlayan yangına müdahale ederek olası bir faciayı önledi. Tırda maddi hasarın oluştuğu yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

(Halit Arslan/İHA)

Son dakika haberleri | E-5'te seyir halindeki tır yanmaya başladı, itfaiyenin müdahalesi faciayı önledi
Son dakika haberleri | E-5'te seyir halindeki tır yanmaya başladı, itfaiyenin müdahalesi faciayı önledi
Son dakika haberleri | E-5'te seyir halindeki tır yanmaya başladı, itfaiyenin müdahalesi faciayı önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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