E-5'te seyir halindeki özel halk otobüsü alevler içinde kaldı
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E-5'te seyir halindeki özel halk otobüsü alevler içinde kaldı

E-5'te seyir halindeki özel halk otobüsü alevler içinde kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

5 Karayolu Beylikdüzü-Avcılar istikameti yanyol üzerinde seyir halinde olan özel halk otobüsü alevler içinde kaldı.

E-5 Karayolu Beylikdüzü-Avcılar istikameti yanyol üzerinde seyir halinde olan özel halk otobüsü alevler içinde kaldı. Yangının erken fark edilmesiyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında E-5 Karayolu Beylikdüzü-Avcılar istikameti yanyol üzerindeki özel halk otobüsünde çıktı. İddiaya göre, Mahmut A. kontrolündeki 34 KR 0765 plakalı özel halk otobüsünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı sağ şeride yanaştırdı. Otobüs içinde bulunan az sayıda yolcu tahliye edildikten sonra şoför Mahmut A., yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangının kontrolden çıkması sonucu durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaşanan olaydan sonra özel halk otobüsü kullanılamaz hale gelirken, yangının erken fark edilmesiyle herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Alevler içinde kalan özel halk otobüsü cep telefonu kameralarına yansıdı

Beylikdüzü-Avcılar istikametinde seyir halinde olan özel halk otobüsü alevler içinde kaldı. Görüntülerde, otobüsten dumanların yükseldiği, sonrasında alevlerin ortaya çıktığı, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği görülüyor.

"Arabayı sağa çekip yolcuları tahliye ettim"

Yangının ortaya çıktığı yolcu otobüsünün şoförü Mahmut A., "Araç şoförüyüm ben. Alttan duman çıktı. Arabayı sağ çektim. Yolcuları tahliye ettim. Duman çoğalınca itfaiyeyi çağırdık. Birden alev almaya başladı. Herhangi bir can kaybı yok. Sadece maddi hasar meydana geldi. İtfaiye geldi söndürdü" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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