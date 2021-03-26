E-5'te seyir halinde olan otomobil direğe çarpıp takla attı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

E-5'te seyir halinde olan otomobil direğe çarpıp takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Haberler | 3. Sayfa

5'te seyir halinde olan otomobil direğe çarpıp takla attı: 2 yaralı -Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı E-5 karayolunda seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yolda bulunan direğe çarptıktan...

E-5'te seyir halinde olan otomobil direğe çarpıp takla attı: 2 yaralı

-Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - E-5 karayolunda seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yolda bulunan direğe çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada otomobil içinde bulunan iki kişi sıkışarak yaralandı.

Kaza saat 00.20'de Beylikdüzü E-5 karayolu Haramidere Mevkii Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 R 4411 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola girdi. Yan yola girdikten sonra direğe çarpan otomobil takla attıktan sonra durabildi.

Kazanın etkisiyle otomobillerdeki iki kişi sıkışarak yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri devam ediyor.

Kaza yapan otomobil daha sonra olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle kirlenen yol belediye ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından tekrar açıldı.

E-5'te seyir halinde olan otomobil direğe çarpıp takla attı: 2 yaralı
E-5'te seyir halinde olan otomobil direğe çarpıp takla attı: 2 yaralı
E-5'te seyir halinde olan otomobil direğe çarpıp takla attı: 2 yaralı
E-5'te seyir halinde olan otomobil direğe çarpıp takla attı: 2 yaralı
E-5'te seyir halinde olan otomobil direğe çarpıp takla attı: 2 yaralı
E-5'te seyir halinde olan otomobil direğe çarpıp takla attı: 2 yaralı
E-5'te seyir halinde olan otomobil direğe çarpıp takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Demet Akalın Jason Statham
Spor Muslera Ali Koç Erol Bulut Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: E-5'te seyir halinde olan otomobil direğe çarpıp takla attı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 02:47:36. #1.16#
title