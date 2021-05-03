E-5'te sabah saatlerinde trafik yoğunluğu
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E-5'te sabah saatlerinde trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da sabah saatlerinde vatandaşların işe gitmek için yola koyulmasıyla yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinde vatandaşların işe gitmek için yola koyulmasıyla yollarda trafik yoğunluğu oluştu. E-5 karayolu Tuzla mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Geçtiğimiz Perşembe günü hayata geçirilen sürekli sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, sabah saatlerinde vatandaşların işe gitmek için yollara koyulmasıyla İstanbul'un ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu. E-5 karayolu Tuzla mevkiinde de işe gitmek isteyen vatandaşların yollara çıkmasıyla trafik yoğunluğu oluştu. Yolda uzun araç kuyruklarının olduğu gözlendi. E-5'te oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

(Halit Arslan/İHA)

E-5'te sabah saatlerinde trafik yoğunluğu
E-5'te sabah saatlerinde trafik yoğunluğu
E-5'te sabah saatlerinde trafik yoğunluğu
E-5'te sabah saatlerinde trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

E-5'te trafik yoğunluğu
E-5'te trafik yoğunluğu
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