E-5'te patenli gençler yürekleri ağza getirdi

E-5'te patenli gençler yürekleri ağza getirdi

5 karayolunda patenle kayan bir grup genç, hem kendi canlarını hem de trafikteki vatandaşların güvenliğini hiçe sayarak ilerledi.

02.09.2019 16:30
E-5'te patenli gençler yürekleri ağza getirdi

E-5 karayolunda patenle kayan bir grup genç, hem kendi canlarını hem de trafikteki vatandaşların güvenliğini hiçe sayarak ilerledi. Trafikte araçların arasından ilerleyen gençler yürekleri ağızlara getirdi.


Olay, bugün öğle saatlerinde E-5 karayolu Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde yaşandı. Patenlerle girilmesi yasak olan yola girerek trafikte seyreden gençler yürekleri ağızlara getirdi. Hızla geçen araçların yanından geçen gençler hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Araçların hızla geçişine aldırış etmeden tehlikeli şekilde seyreden gençler, adeta ölümle burun buruna geldi. Gençlerin tehlikeli hareketleri cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.