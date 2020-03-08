E-5' te otomobil alev alev yandı
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Tuzla, 3. Sayfa

E-5' te otomobil alev alev yandı

5 karayolu Tuzla mevkiinde seyir halinde giden bir otomobilde yangın çıktı.

08.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:57
E-5' te otomobil alev alev yandı

E-5 karayolu Tuzla mevkiinde seyir halinde giden bir otomobilde yangın çıktı. Otomobildekiler kendilerini güçlükle dışarı atarken, araç alev alev yandı. Panik anları kameraya yansırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.


E-5 Karayolu Tuzla mevkiinde seyir halinde giden 34 BYZ 431 plakalı otomobilde yangın çıktı. Aracı alevler sararken, otomobildekiler kendilerini dışarı attı . Büyük panik yaşanırken, olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri geldi. Yangın söndürülürken, karayolunda trafik oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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