E-5' te otomobil alev alev yandı
5 karayolu Tuzla mevkiinde seyir halinde giden bir otomobilde yangın çıktı.
08.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:57
E-5 karayolu Tuzla mevkiinde seyir halinde giden bir otomobilde yangın çıktı. Otomobildekiler kendilerini güçlükle dışarı atarken, araç alev alev yandı. Panik anları kameraya yansırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
E-5 Karayolu Tuzla mevkiinde seyir halinde giden 34 BYZ 431 plakalı otomobilde yangın çıktı. Aracı alevler sararken, otomobildekiler kendilerini dışarı attı . Büyük panik yaşanırken, olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri geldi. Yangın söndürülürken, karayolunda trafik oluştu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA