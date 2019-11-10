10.11.2019 23:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 23:37

E-5'te lüks araç alev alev böyle yandı

İSTANBUL - E-5 karayolu Beylikdüzü-Avcılar istikametinde seyir halinde ilerleyen lüks araç, motor kısmından tutuşarak alev alev yandı. Otomobil, kısa sürede yanarak kullanılmaz hale gelirken trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

E-5 karayolu Beylikdüzü Mevkii, Avcılar istikametinde ilerleyen lüks otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple motor kısmında alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın motor bölümünü sararken, sürücü aracından inerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. itfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan yangın nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durma noktasına geldi. Yapılan çalışmaların ardından yanan aracın kaldırılmasıyla trafik normal döndü

Kaynak: İHA