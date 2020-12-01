E-5'te kısıtlama öncesi yoğunluğu
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Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

E-5'te kısıtlama öncesi yoğunluğu

01.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:01

Korona virüsü tedbirleri kapsamında bu akşamdan itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında bu akşamdan itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Yer yer trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala mesai saatinin bitimiyle birlikte vatandaşların trafiğe çıkması yoğunluk oluşturdu. Saat 21.00'den itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar mesainin bitimiyle birlikte araçlarıyla trafiğe çıkması, yoğunluğa neden oldu. Kısıtlamada ceza yemek istemeyen vatandaşlar erken yola çıkarken, E-5 Karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik uygulamasında kent genelinde saat 16.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 55'e çıktı.

(Medeni Topaloğlu - Halil Enes Sucu/İHA)

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E-5'te kısıtlama öncesi yoğunluğu
E-5'te kısıtlama öncesi yoğunluğu
E-5'te kısıtlama öncesi yoğunluğu
E-5'te kısıtlama öncesi yoğunluğu
E-5'te kısıtlama öncesi yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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